Kina ser ut til å forbedre sin evne til å transportere tropper, våpen, forsyninger og tungt væpnede kampkjøretøy ved å bruke en stor sivil ferge modifisert for operativt militært bruk.

Ifølge The National Interest, brukte Folkets frigjøringsarmé (PLA) fergen «Chinese Rejuvenation» til å frakte mer enn tusen militært personell og kjøretøy mer enn 1600 kilometer over havet, under en nylig militær-sivil troppemanøvreringsøvelse.

Det er viktig å merke seg at militærøvelsen fokuserte på å transportere disse angrepsmidlene så langt som 160 kilometer, fordi det omtrent utgjør avstanden mellom Taiwan og fastlands-Kina. Den sivile fergen veier 45.000 tonn og er mye større enn de fleste kinesiske marineskip. Den kan gjøre det mulig for Kina å flytte store mengder tungt kamputstyr til støtte for et potensielt amfibisk angrep på Taiwan.

Sårbart

Imidlertid vil et så stort og langsomt transportfartøy som frakter så mye militært hardware over en avstand på 160 kilometer lett bli oppdaget av radarsystemer, rombaserte overvåkingsteknologier, overflateskip og utkikkspunkter på land.

Den kan derfor være svært utsatt for motangrep fra taiwanske eller allierte militærfly, overflatefartøy, ubåter og til og med landbaserte missilangrep. Kort sagt, et kinesisk transportfartøy på denne størrelsen vil sannsynligvis være svært sårbart for ødeleggelse fra luften, overflaten eller under vann, gitt dens store størrelse og lave hastighet.

Amfibisk invasjon

Ifølge en artikkel i den regjeringskontrollerte kinesiske avisen Global Times er fergen i stand til å frakte et stort antall Type 96 stridsvogner, Type 04 infanteriskip og «Dongfeng Menghshi» angrepskjøretøyer.

Evnen til å transportere et stort antall stridsvogner vil være avgjørende for enhver form for amfibisk invasjon av Taiwan, spesielt gitt at øyas væpnede styrker besitter amerikanske Abrams-stridsvogner. Enhver evne til å massivt øke Kinas amfibiske landingskapasiteter vil derfor i stor grad øke PLAs sjanser til å lykkes i en invasjon av Taiwan, hvis de skulle klare å ta over en strand eller etablere et annet landingspunkt for amfibiske angrep.

Det er derimot ikke sannsynlig at fergen kommer dit raskt nok uten å bli oppdaget, noe som betyr at taiwanske – eller potensielt amerikanske, japanske og australske – styrker vil være godt posisjonert til å se og ødelegge fergen før den når frem.

