annonse

annonse

Lagkaptein Caroline Graham Hansen gikk foran med storspill, assist og en drømmescoring da Norge koblet grepet i VM-kvalifiseringen med 4-0 over Belgia.

Hun la hjørnesparket som Guro Bergsvand nikket inn i det 6. minutt, før hun i det 30. minutt satte fart mot vettskremte forsvarere og knallet ballen i krysset. Etter at Belgia yppet seg i starten av den andre omgangen, økte Elisabeth Terland i det 68. minutt før Ingrid Syrstad Engen satte punktum på overtid.

Seieren sendte Norge til topps på tabellen og gir laget et solid overtak på rivalene i kampen om plass i VM-sluttspillet i Australia og New Zealand i 2023. Samtidig fant laget seg selv igjen etter å ha framstått uvanlig uryddig og usikkert i den målløse bortekampen mot Polen.

annonse

– Vi har tatt kommandoen i gruppen, og det er viktig, veldig viktig. Alt er i våre hender. Helst ville vi hatt to poeng til under denne samlingen, da ville det sett ekstremt godt ut. Nå ser det likevel veldig bra ut, sa landslagssjef Martin Sjögren.

– I dag fikk vi også vist hjemmepublikum at vi er et veldig godt lag.

Graham Hansen herjet med belgierne og åpnet rom for lagvenninnene i et norsk lag der mange sto fram med gode prestasjoner. Der kampen i Polen var en frustrerende affære med oppjaget spill og dårlig kontroll, fant de norske roen med ball helt fra start foran et entusiastisk publikum. Det gikk ut over Belgia, som i perioder ble rundspilt.

annonse

– Det vi så av henne i dag og har sett i klubbkampene for Barcelona i høst, er kanskje den beste Caro jeg har sett, sa Sjögren.

Julie Blakstads skade gjorde at Guro Reiten startet på backplass, men hun var like offensiv som vanlig. Frida Maanum briljerte i den frie rollen hun arvet fra Reiten, og etter fem minutter satte hun keeper Nicky Evrard på prøve for første gang. Det resulterte i hjørnesparket som ble omsatt i ledermål.

Scoret igjen

Kapteinens serve traff hodet til Guro Bergsvand, som debuterte med scoring mot Armenia i september. Sandviken-stopperen styrte ballen i hjørnet via beinet til Amber Tysiak og jublet for et nytt landslagsmål.

Norge dominerte stort og fikk en rekke hjørnespark. Maanum nikket ett av dem, fra Reiten, rett utenfor lengste stolpe før Evrard ved flere anledninger reddet laget sitt. Hennes refleksredning på Lisa-Marie Utlands nikk på et Reiten-innlegg var strålende, og hun stoppet flere gode avslutninger før hun måtte kapitulere igjen etter en snau halvtime.

Maanum gjenvant ballen på midtbanen og dyttet den fram til Graham Hansen, som var rettvendt og med bare to belgiske forsvarere foran seg. Hun satte fart, og både Tysiak og Davina Philtjens rygget. Dermed knallet hun like godt ballen i krysset.

Belgierne var fullt klar over Barcelona-stjernens ferdigheter. Tidligere LSK-klippe Justine Vanhavermaet prøvde innledningsvis å gi henne spesialoppvartning, men hun måtte etter hvert gi opp etter å ha blitt kjørt rundt med. Graham Hansen satte frykt i motspillerne, og det bidro til at det norske laget kunne slippe seg løs.

Yppet seg

Ufarlig var ikke Belgia. I det 18. minutt fikk Sarah Wijnants nikke fra god posisjon, men over. Fire minutter før 2-0-målet ble stjernen Tessa Wullaerts spilt gjennom, men nølte litt, og Maria Thorisdottir ilte til og blokkerte til corner.

Sin første avslutning mellom stengene fikk Belgia først på overtid i den første omgangen, men da reduserte de til 7-1 i avslutninger på mål. Norge fortjente fullt ut pauseledelsen på to mål.

annonse

Belgia yppet seg fra start i den andre omgangen og var veldig nær redusering da tidligere Vålerenga-spiller Tine De Caigny i det 50. minutt nikket i innside av stolpen etter et hjørnespark.

Norge festet grepet igjen. Terland var nettopp flyttet opp som spiss etter et bytte og flere rokeringer da hun vel halvveis i omgangen ble spilt gjennom av Reiten og rullet ballen inn ved lengste stolpe. Om det hadde vært VAR i kvinnenes VM-kvalifisering, ville målet trolig blitt annullert for en hårfin offside, men det ble godkjent. Dermed sto det 3-0.

Engen skjøt inn 4-0 via Tysiak etter et raid av innbytter Karina Sævik i tilleggstiden.

I en gruppe der de tre beste neppe avgir poeng mot noe av de dårligste (Albania, Kosovo og Armenia), blir det kampene mellom Norge, Belgia og Polen som avgjør. Norge spiller hjemme mot Polen i april og borte mot Belgia i september. Til de kampene kan laget gå uten høye skuldre og med tro på at Norge kommer til sitt niende VM-sluttspill av like mange mulige.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474