En tidligere flyktningkonsulent i Nav er dømt i Hålogaland lagmannsrett for misbruk av overmakt og falsk voldtektsanklage mot en syrisk flyktning, melder NTB.

Dommen er på 14 måneders fengsel, og flyktningen tilkjennes 100 000 kroner i oppreisning, skriver Rett24.

Den dømte kvinnen i 50-årene bistod en flyktning med å søke om familiegjenforening for hans 12 år gamle lillebror, og i den forbindelse oppstod seksuell kontakt mellom de to.

Flyktningen, som er i 30-årene, forklarte senere til konsulentens sjef at han følte seg presset til å ha sex med kvinnen, fordi han var redd for at det ellers kunne bli vanskelig å få broren til Norge. Kvinnen svarte med å anmelde mannen for voldtekt.

Lagmannsretten mener at voldtektsanklagen er falsk, og kvinnen er dermed blitt dømt for falsk anmeldelse og misbruk av avhengighetsforhold.

