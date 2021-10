annonse

annonse

Manchester United-profil Paul Pogba blir latterliggjort på sosiale medier i kjølevannet av katastrofe-innhoppet mot Liverpool som endte 0-5 på Old Trafford i helgen.

«Du er en skam». «Hvorfor smiler du etter rødt kort, din idiot?». «Forlat United nå!» er noen av de mange negative tilbakemeldingene som har haglet på Pogbas Instagram-konto etter møtet med Liverpool.

United-legenden Paul Scholes var heller ikke nådig i sin kritikk av midtbanespilleren som kom inn etter pause i storoppgjøret og ble utvist etter kun ti minutter på banen, i det som har blitt omtalt som en «feig takling».

annonse

– Paul Pogba kommer på banen til halvtid for å prøve å hjelpe laget og kanskje få litt respekt for det. Han prøver å holde på ballen, prøve å vise hvor sterk han er på midten, men så gir han vekk et mål. Så blir han senere utvist med en latterlig takling, og nå ligger du under 5-0 med 10 mann.

– Du må tenke, hvis Ole fortsatt er manager der, vil vi se Pogba igjen i United-trøye?, sa Scholes.

"Disrespect for your manager and team" 😡 Paul Scholes does NOT want to see Paul Pogba playing for Manchester United again 👀 pic.twitter.com/2RTRhNoBxd — DAZN Canada (@DAZN_CA) October 25, 2021

annonse

Kjønnsnøytrale fotballsko

Flere United-fans reagerte også på at Pogba smilte i det han gikk av banen etter det røde kortet.

Men Pogba blir også latterliggjort. Kun dager før kampen mot Liverpool var Pogba i britiske medier og promoterte sine egenproduserte «veganske og kjønnsnøytrale fotballsko». Det har mange fått med seg.

– Jeg er fotballspiller først og fremst, men har også interesse i fashion og designer og ville utvikle dette videre, sa Pogba i forbindelse med skolanseringen.

– Stikk

På sosiale medier er det mange som morer seg over Pogbas sko etter hans katastrofe-innhopp mot Liverpool. Flere supportere av andre lag vil at Pogba skal bli i United siden han skaper mye kaos, mens United-fans er flau.

– Haha, hold deg til å lage fotballsko, din tøffel, skriver en person på twitter.

– Hvis du ikke vil være i United og spille for klubben og fansen, så stikk, men SLUTT å gjør oss flau, skriver en annen.

annonse

– Pogbas uke…Veganske støvler. Benket for begge kampene. Angriper leggen. Rødt kort. 5-0 tap. Virker fortsatt fornøyd, skriver en person som har lagt sammen bilder av de forskjellige episodene, inkludert da Pogba smilte da han gikk av banen mot Liverpool.

– De vegan-skoene til Pogba er ikke menneskevennlig, skriver en annen etter at Pogba brukte vegan-skoene til å sette knottene i leggen på Liverpools Naby Keita.

Those vegan boots of pogba aren’t human friendly !! — Simon Hulstone (@Hulstone) October 24, 2021

#Pogba's week…

Vegan boots

Benched for both games

Attacks shin

Red Card

5-0 defeat

Still seems happy pic.twitter.com/bCMEUrJ75J — @ShirtLane (@shirtlane) October 24, 2021

Hahahahaa stick to making vegan football boots ya melt — Ya Dad Smokes Spice (@EdHemper) October 24, 2021

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474