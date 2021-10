annonse

Italias tidligere innenriksminister Matteo Salvini er tiltalt for kidnapping. Han nektet et skip med migranter adgang til Italia.

Et av vitnene mot Salvini er Hollywood-skuespilleren Richard Gere.

– Hvor seriøs kan en rettssak være, Richard Gere kommer fra Hollywood for å vitne om hvor slem jeg er, sier Salvini til CNN.

Årsaken til tiltalen var at det spanske redningsskipet Open Arms plukket opp 160 migranter utenfor kysten av Libya og ville transportere dem til den italienske øyen Lampedusa. Men Salvini nektet skipet adgang. Det ble liggende og vente i ti dager. Open Arms fikk besøk av superstjernen fra blant annet filmen «Pretty woman», Richard Gere. Han engasjerer seg for migranter og er overbevist om at alle ville ha vært døde uten hjelp. Migrantene om bord var i hovedsak unge menn fra Sudan.

I en video fra august 2019 sier Gere:

– Alle om bord ville vært tapt. Så, menneskene du ser her på denne båten, de er her bare på grunn av donasjoner til Open Arms for arbeidet de gjør.

Gere sammenligner situasjonen i Middelhavet med situasjonen i USA, på grensen mot Mexico.

– Det må bli en slutt på dette, over hele planeten. Og det vil bli en slutt på dette hvis vi sier det, sa Gere. Han la til at han ikke var ute etter en «politisk kamp».

– Siden denne generøse millionæren ytrer sin bekymring for skjebnen til Open Arms-migrantene, vil vi takke ham. Han kan ta alle menneskene om bord med seg tilbake til Hollywood, på sitt private fly, og bosette og forsørge de i en av sine villaer. Takk, Richard! svarer dengang innenriksminister Matteo Salvini.

Nå står Salvini anklaget og det i Palermo på Sicilia. Tiltalen lyder på 15 års fengsel for å ha hindret migranter å ta seg inn i Italia. Han selv ser på rettssaken som en farse, og fant det underholdende at den kjente amerikanske skuespilleren Richard Gere sto på aktoratets vitneliste.

– Jeg håper det går raskt, for det fins viktigere ting å ta seg av, var Salvinis korte svar.

