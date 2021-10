annonse

Den svenske rapperen Timbuktu gjestet Norge og uttalte til TV 2 at nordmenn må slutte å bruke «Svenske tilstander». Han mener det er rasistisk.

Frp-lederen er ikke enig det, og sier at problemet er ikke dem som påpeker at 2000 bilbranner i året ikke er vanlig i Sverige. Problemet er dem som tenner på bilene. Hun sier at «svenske tilstander» beskriver det som skjer i Sverige.

– Jeg synes ingen noen gang burde bruke det uttrykket igjen. Jeg vet godt hvor det uttrykket kommer fra, og det vet alle som bruker det, sa Timbuktu til God kveld Norge på TV 2.

Rapperen sier at det ligger mye rasisme i «svenske tilstander», og at det handler om å være imot multikulturalisme og mangfold.

Listhaug er uenig

– Sverige er et land som lenge har vært blant de beste landene i verden å bo i. Nå har kriminaliteten skutt i taket. Håndgranater sprenges i nabolagene, bomber går av, folk blir skutt med automatvåpen på åpen gate. Og store områder er såpass utsatt at politiet har selv innrømt at de har tapt enkelte områder, sier Listhaug til Resett, og kaller utviklingen absurd og naiv:

– Når man åpner øynene og ser virkeligheten er det helt absurd for meg at den svenske eliten av artister, journalister og politikere kan bare stikke hodet i sanden og bry seg katta med at svenske tilstander herjer i stadig større områder av landet. Samtidig har Sveriges håndtering av problemet vært naiv på et helt eget nivå.

Sylvi Listhaug avslutter med å si at det sier vel alt om Sveriges håndtering av integreringsproblemer da myndighetene selv ga ut en håndbok med tips og råd til dem som er gift med barn.

