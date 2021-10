– Han voldtok henne, drepte henne og satte deretter fyr på leiligheten for å skjule det han hadde gjort, sa statsadvokat Nina Grande under rettssaken i Sør-Rogaland tingrett tirsdag, ifølge Stavanger Aftenblad.

Hun ber om at den 33 år gamle mannen dømmes til 17 års fengsel med en minstetid på 11 år for å ha drept 69 år gamle Gjertrud Åshild Sætre Horve på Ålgård i Rogaland 21. desember i fjor.

annonse

Tiltalte nekter straffskyld. Han innrømte i et avhør som har blitt spilt av i retten at han han slo Horve etter at hun først hadde slått ham, og sa at hun var bevisstløs, men pustet, da han forlot leiligheten.

Grande sa ifølge TV 2 under sin prosedyre at det ikke finnes noen fornuftig grunn til å tro at det kan ha vært noen andre som sto bak drapet på Ålgård, der offeret ble stukket minst 15 ganger med en kniv.

– Jeg mener drapet blir begått for å skjule at han har slått og voldtatt henne. Og han prøver å skjule det han har gjort, ved å tenne på, sa Grande under prosedyren.

annonse

Mannen er ikke tidligere dømt for lovbrudd, men Grande mener likevel at vilkårene for forvaring er oppfylt.

– Denne saken viser hvilken vold han er i stand til å utøve, sier Grande.