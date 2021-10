annonse

– Vi ligger mye bedre an i Sverige denne høsten og har nå lavest smittespredning i Norden, takket være at så mange har vaksinert seg slik at vi kan leve våre liv mer som normalt, sier sosialminister Lena Hallengren.

Den svenske sosialministeren forteller at alle svensker over 16 år skal få tilbud om å ta en tredje vaksinedose i løpet av vinteren og våren, men at de første i køen blir personer over 65 år og helsepersonell.