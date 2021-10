annonse

annonse

Klimabarometeret fra Kanta viser at de unge er mest opptatt av klimaet.

Analysefirmaet Kantars årlig Klimabarometeret undersøker holdninger og adferd hva gjelder klimapolitikk. De under 30 år er mest opptatt av klimakrisen. Blant disse oppgir 52 prosent at klimaendringer er blant de tre viktigste sakene for Norge, til NRK.

– Det er de som er mest opptatt av klimaendringer. De bekymrer seg i større grad enn resten av befolkning for mulige konsekvenser. Det gjør nok at de er mer betenkt på hvor de velge å vil bo, sier Eva Fosby Livgard i Kantars klimabarometer.

annonse

Les også: Stor økning i klimarelaterte miljøkatastrofer, sier FN og NTB. Men stemmer det? (+)

De yngste vil også bygge strømkabler for bidra til utslippskutt i andre land. De er også imot oljeleting, og er villige til å ofre arbeidsplasser for at oljeindustrien skal gå fra å produsere olje og gass til å produsere mer fornybar energi.

– De kjøper i større grad brukt fremfor nytt, de spiser mindre rødt kjøtt, de sparer mer på strømmen, de velger i større grad kollektivtransport. Vi kan på sett og vis si at ungdommen tar et større ansvar for at vi skal lykkes i klimaarbeidet, sier Livgaard.

annonse

Les også: Rapport: Elbiler er ikke klimavennlige (+)

Søndag skal klimaminister Espen Barth Eide til klimatoppmøtet Glasgow. Han mener det er urettferdig overfor de unge om verdens politiske ledere ikke løser klimakrisen.

– Det budskapet fra barn og unge tar jeg på veldig stort alvor, og de har egentlig rett. Og deres gretne onkel på Facebook, som mener at dette er noe tull som noen har funnet på, tar feil. Og ungdommen har rett. Så heia ungdommen, hevder klimaminister Espen Barth Eide.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474