– Komplett kork, kø og kaos i Oslo i dag.

I morges var det trafikkaos i Oslo sentrum. En buss fikk stans midt i en svært viktig rundkjøring ved Nationaltheatret, der ring 1 møter Stortingsgaten og Bygdøy allé. Dette resulterte i kaos og fullstendig stillstand, og ringvirkninger ut av sentrum.

– Det førte til at alle som skulle kjøre av E18 i sentrum, i stedet ble stående og blokkere all trafikk vestover helt ut til Asker, forteller veioperatør Hans Are Dahl til NTB.

Også på ring 1 ble det total stillstand.

– Etter bussen som stoppet tidligere i dag og flere hendelser på E18 er ring 1 østover fra Framnes inn mot Nationaltheatret stengt. Politiet har sperret veien for å få løst opp proppen, sier trafikkoperatør Mette Brunæs i Statens vegvesen til VG.

Byrådet i Oslo har som et ledd i sin plan for å fjerne bilene fra bybildet stengt mange gater for gjennomkjøring, noe som skaper utfordringer når noe ekstraordinært skjer.

Byrådsavdelingen for samferdsel og miljø henviser bare til Ruter når Resett tar kontakt og ber om en redegjørelse.

Store konsekvenser

– Dette var en enkelthendelse som fikk store konsekvenser for kollektivtrafikken i Oslo, erklærer pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter, overfor Resett.

Han peker på at egne dedikerte traséer for kollektivtrafikken kan sikre at økt robusthet ved problemer.

– Litt av årsaken er at veldig mange busslinjer benytter samme trasé på vei inn til og gjennom Oslo, når denne blir blokkert, får det naturligvis store konsekvenser. Generelt vil egne dedikerte traséer for kollektivtrafikk gi en robusthet i systemet som sikrer at kollektivtilbudet blir forutsigbart og attraktivt for de som bruker det.

Ruter synes ikke det er riktig å skylde på byrådets politikk.

– Færre biler i sentrum vil jo sikre fremkommeligheten for kollektivtrafikken, men vi kan ikke se at dagens hendelse har noe med bilfritt byliv å gjøre, fastslår Johansen.

Kritiske tipser

En person som tipset Resett om trafikkaoset onsdag morgen har følgende kommentar til scenarioet:

– Tips til terrorister. Parker en buss i rundkjøringen på National, så har tre til fire timer på deg på å sprenge hele Oslo sentrum.

– Politikerskapt

Stortingsrepresentant Tor André Johnsen (FrP) var en av dem som tok til sosiale medier for å klage sin nød. Han la ut bilder av trafikkorken i Stortingsgaten, der man kan se bussene stå i lang kø. Han setter trafikkaoset i sammenheng med byrådets politikk for bilismen.

– Komplett kork, kø og kaos i Oslo i dag. Her ser du resultatet av at MDG, Ap og SV har stengt alle gater bortsett fra én, hvor alle står i stillestående kø, skriver han.

– Dette var en politikerskapt kaossituasjon, sier han i en kort kommentar til Resett.

