De høye strømprisene og stadig dyrere mat gjør at FrP nå tar til orde for en krisepakke-løsning for til mannen i gata i form av saftige avgiftskutt på drivstoff, strøm og matmoms.

Flere økonomer er bekymret for vanlige folks økonomi og Fattighuset har uttrykt bekymring for konsekvensene. I dag benyttet Listhaug dagens spørretimen i Stortinget til å konfrontere statsminister Jonas Gahr Støre med rekordhøye strømpriser, økende matvarepriser og en rente som er på vei opp.

De konkrete forslagene Fremskrittspartiet mener vil hjelpe vanlig folk i en krisepakke vil være å fjerne el-avgiften, moms på strøm, kutte drivstoffavgiftene og kutte matmomsen. Det vil bety mye for lommeboka til mange.

– Strømregningene øker. Mange gruer seg til forfallsdato. Likevel fortsetter regjeringen å sende dyrebar kraft til oljeplattformene. Drivstoffprisene øker, matvareprisene øker og renta skal opp, sa Listhaug og la til:

– Nå har det vært krisepakker til næringslivet i lang tid. Det er på høy tid med en krisepakke for vanlig folk, sa hun, før hun la til:

– Samtidig som lommebøkene til vanlige folk blør, håver staten inn penger gjennom olje og gass, avgifter, moms, sa Listhaug.

Så kom hun med følgende krav til Regjeringen:

– Nå trengs det en krisepakke for vanlige folk. I stedet for at vi gjør flere avhengige av hjelp fra det offentlige, har vi muligheten til at staten lar folk beholde mer av egne penger og greier seg på egne inntekter, sa Listhaug.

Støre forsikret om at hans regjering vil legge fram et budsjettopplegg som setter vanlige folk først. Samtidig kom han med et stikk tilbake til Frp-lederen:

– Representanten representerer et parti som gjennom åtte år har vært i front i budsjetter som har økt avgiftene for vanlige folk. Skrudd dem opp. Nå, noen uker etter et regjeringsskifte, skal de skrus ned igjen, sa Støre.

Fremskrittspartiet foreslår følgende konkrete tiltak

Avvikle elavgiften, og gi momsfritak på strøm. Momsfritak vil redusere strømregningen med 25 prosent

Redusere bensin- og dieselavgiftene med tre kroner literen, gjennom å redusere veibruksavgiften

Møte økende matvarepriser med lavere matmoms. FrP ønsker derfor at regjeringen skal utrede å senke momsen