– ECJ ignorerer fullstendig Polens grunnlov og kjennelser i den polske grunnlovsdomstolen, svarer visejustisminister Sebastian Kaleta på Twitter.

Det polske rettsvesenets uavhengighet har stått sentralt i en langvarig konflikt mellom Polen og EU. Domstolen, som er EUs øverste juridiske organ, har slått fast at Polen må avvikle en omstridt ordning for å føre disiplinærsaker mot dommere.

– Forandringer er nødvendige for å kunne unngå alvorlige og uopprettelige skader på EUs rettssystem og verdiene som unionen ble grunnlagt på, spesielt når det gjelder rettsstatens verdier, heter det i dagens EUs kunngjøring.

– Dette er nok et skritt i operasjonen for å strippe Polen fra å ha innflytelse over sitt eget politiske system. Dette er utpressing, svarer Kaleta.

EU mener at ordningen gir den polske regjeringen kontroll over domstolenes juridiske beslutninger. At domstolene ikke er underlagt politisk kontroll anses som et sentralt rettsstatsprinsipp og en forutsetning i et demokrati.

Flere EU-land har understreket at Polen ikke kan både innkassere EU-subsidier samtidig som de vender ryggen til EUs kjerneverdier. Flertallet i EU mener at Polen har manipulert rettsvesenet ved å pensjonere kritiske dommere og innsette tilhengere av regjeringspartiet PiS.