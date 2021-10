annonse

annonse

Mange har kritisert politiet for å gå ut med at mannen som drepte fem personer på Kongsberg hadde konvertert til islam. De sa også at de hadde terror som motiv.

På en pressekonferanse onsdag forklarer politiet hvorfor de gikk ut med det. De viser blant annet til uttalelser som Bråthen kom med i forbindelse med pågripelsen. PST mente hendelsen framsto som en terrorhandling.

Både hendelsesforløpet, trolig drapsmåter og fremgangsmåte og den siktedes uttalelser pekte i den retning.

annonse

– Det gjorde at vi måtte ta høyde for at det var terror, også fordi vi måtte iverksette de tiltakene vi gjør hvis det er terror, sier kontraterror-sjef Arne Christian Haugstøyl i PST til Dagbladet.

Les også: Eksmuslim om konvertitter: – De mangler sunn fornuft

Mediene har i ettertid brukt mye spalteplass på kommentarer om at Bråthen ikke hadde særlig innsikt i islam og at de bruker uttrykk som at han «angivelig» skulle ha konvertert til islam. Han konverterte i 2013 og skal ifølge en kamerat en periode skal ha «reist til et muslimsk land for å lære», men det er ikke fulgt opp av mediene.

annonse

Ifølge Haugstøyl hadde uttalelsene Bråthen kom med sammenheng med den siktedes konvertering til islam, men han ønsker ifølge Dagbladet ellers ikke å gå nærmere inn på hva som skal ha blitt sagt.

– For PST var det viktig å behandle dette som terror, fordi det kunne framstå som det innledningsvis. Det er først seinere at man får et bedre inntrykk av om dette var drevet av ideologi, eller i større grad av sykdom. Det vet man aldri de første timene, sier han.

Det er heller ikke uvanlig at en terrorist kan ha psykiske utfordringer, understreker Haugstøyl.

På en pressekonferanse onsdag sa politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt at hypotesen om terror fortsatt står ved lag, men at den ikke er styrket så langt i etterforskningen, skriver NTB.

– Men det er helt naturlig å vurdere dette fortløpende. Særlig med tanke på hva siktede forklarer om hvilken hensikt og tanker han hadde med de handlingene han utførte, sa Omholt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474