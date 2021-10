annonse

annonse

Newsmax-anker Greg Kelly diskuterte Kongsbergdrapene med den britiske politikeren Nigel Farage.

Kelly gikk hardt ut mot medienes vinkling etter angrepet for to uker siden. Han fokuserte på store nyhetsmedier som AP, CNN og NBC, som unnlot å skrive i titlene at drapsmannen Espen Bråthen hadde konvertert til islam.

– Vet dere hva mediene ikke tok med? At morderen hadde konnvertert til islam. Radikalisert. Alle disse nyhetsorganisasjonene tok ikke det med i sine saker. Det er merkelig. Det er rart, og jeg skjønner det ikke, sa Kelly før han viste et videoklipp av forskjellige medier som har advart at høyreekstremisme er den farligste trusselen.

annonse

– Vi ser alle disse eksemplene på islam ekstremisme. Det blir begravd. Det blir unnskyldt og bortforklart, sa Kelly før han ga ordet til Nigel Farage.

Den britiske politikeren var enig i Kellys bemerkninger at mediene er ensidig i sin dekning.

annonse

– Du har helt rett, Greg. Høyreekstremisme blir behandlet mer alvorlig enn islamistisk ekstremisme. Men her er problemet med det argumentet. Det er mange flere islamistiske ekstremister enn det er ytre høyre galninger. Mange fler. Titusenvis av flere her i vesten, og millioner fler i andre deler av verden.

– Majoriteten av de som følger islam er fredelige og bra mennesker. Men i den religionen er det en ekstrem gruppe, og den vil ødelegge oss. Det vi har gjort er å ønske dem velkommen inn i våre land. Ta de i mot med åpne armer uten å tenke. Vi i Storbrittania er mye lenger ned i gjørma enn dere i USA. Ta dette som en advarsel, Greg. Pass på grensene deres, men jeg tror ikke Biden skjønner noe av dette, sa Farage.

– Ikke seriøst

Espen Andersen Bråthen begikk fem drap i Kongsberg for to uker siden. Drapsvåpenet skal ha vært et stikkvåpen, men så langt har ikke politiet bekreftet hva dette stikkvåpenet var.

Det har heller ikke kommet mer informasjon rundt siktetes motiv, men politiet har uttalt at «hypotesen at Bråthen konverterte til islam er svekket».

– Det har vært kjent i det offentlige at han selv har sagt at han har konvertert. Etterforskningen så langt har styrket hypotesen om at han ikke har gjort dette veldig seriøst, sa politiinspektør Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt kort tid etter drapene.

Sakkyndige er nå i gang med å vurdere helsetilstanden til Bråthen om han er tilregnelig eller ikke.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Setter du pris på denne artikkelen? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.