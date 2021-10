annonse

annonse

Norges ambassadør til Sudan, Therese Løken Gheziel, har møtt Sudans avsatte statsminister Abdalla Hamdok.

Hamdok sitter for tiden i husarrest.

Ambassadør Gheziel var en av syv diplomater som fikk møte Hamdok. Dette meddeler FNs kontor i Sudan på Twitter.

Ambassadors of @FranceauSoudan, @GermanyinSudan, @NorwayAmbSudan, @GilesLeverUK, @USCDASudan, @EU_Sudan and SRSG @volkerperthes met Prime Minister Hamdok at his residence. Pleased to find him in good health. We continue to call for full restoration of his liberty.

— UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) October 27, 2021