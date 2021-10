annonse

Brødrene Valon (35) og Visar (32) Avdyli fra Bærum er siktet og etterlyst for drapet på Mortensrud 7. oktober.

De to norsk-albanske brødrene er internasjonalt etterlyst etter drapet på Hamse Hashi Adan på Mortensrud. Begge er tidligere dømt for terrorvirksomhet.

Brødrene er kjent for politiet fra tidligere, blant annet gjennom Høyesteretts dom 28. juni 2016 hvor de er domfelt for terrorvirksomhet.

Valon Avdyli ble dømt til fengsel i fire år og ni måneder for å ha kjempet for IS mens broren Visar fikk en fengselsstraff på kun syv måneder for å ha hjulpet organisasjonen og brutt våpenlovene.

Politiet ser imidlertid ingen sammenheng mellom tidligere domfellelser og drapet på Mortensrud, skriver Oslo politidistrikt i pressemeldingen.

