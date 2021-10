annonse

annonse

Manglende trening er en av hypotesene for politiets reaksjonsmønster på Kongsberg da Espen Andersen Bråthen skulle pågripes. En situasjon på Lillestrøm illustrerer noe av utfordringene.

Resett ble nylig gjort oppmerksom på at skytebanen i politihuset på Lillestrøm har vært stengt over lang tid. Dermed har ikke den operative politistyrken hatt den sedvanlige muligheten for å opprettholde og/eller forbedre sine skyteferdigheter.

Misnøye

En av flere frustrerte politiansatte Resett har hatt kontakt med og snakket med i saken anledning, sier følgende:

annonse

– I mange måneder har den innendørs skytebanen i kjelleren på Lillestrøm politistasjon vært stengt. Grunnen, slik tjenestepersonellet har oppfattet det, er visstnok på bakgrunn av en vifte som ikke fungerer tilfredsstillende, samt at ledelsen ikke velger å prioritere å få dette ordnet.

Resultatet, sier vedkommende, er at mannskapene på Lillestrøm politistasjon ikke har tilgang til skytebane i hverdagen.

Artikkelen fortsetter.

annonse

– Man kan dra til Gardermoen politistasjon, men der er det mange om beinet og man kan ikke bare svinge innom der i arbeidstiden, da det er utenfor Lillestrøm sin «teig».

Etter det Resett fortelles brukes nå skytebanen som et slags oppbevaringsrom av diverse pokaler og en kajakk.

– Politifolk er kjempefrustrerte, sier en ansatt.

Øst-politidistrikt (Øst-PD)

Relatert til ovennevnte bekymringer fra politidistriktets politiansatte, kontaktet Resett kommunikasjonsavdelingen i Øst-PD, hvorpå vi spurte følgende enkle spørsmål:

– Hvorfor er skytebanen stengt, og når vil skytebanen igjen bli åpnet for normal skytetrening?

– Skytebanen i politihuset i Lillestrøm er stengt inntil videre fordi analyser av luftkvaliteten viser at denne kan være helseskadelig, svarer politistasjonssjefen på Lillestrøm, Grethe Løland.

Hun mener imidlertid at stengningen ikke medfører svekket beredskap fra manglende trening.

– Dette påvirker ikke treningen til politiets operative mannskaper, da organisert trening foregår andre steder enn i Lillestrøm, sier hun og legger til:

annonse

– Vi har også tilgang til innendørs skytebane annet sted på Romerike (Gardermoen, red) som kan benyttes av mannskapene utenom organisert vedlikeholdstrening.

Problemet?

Sett i relasjon til politistasjonssjefens adekvate tilbakesvar, kontaktet Resett en annen «frustrert» politimann for en ytterligere kommentarer.

– Når det gjelder svaret fra stasjonssjef Grethe Løland, så er jo det hun skriver korrekt. MEN, poenget er jo at mannskapene på Lillestrøm har mistet en mulighet som de har hatt i mange år til å drive mer jevnlig skytetrening, sier vedkommende.

Lillestrøm politistasjonsdistrikt er stort med mange ansatte, og antallet som er ganske ferske ved politistasjonen er ganske høyt. Det å kunne trene regelmessig, gjerne når det er stille på nattevaktene, eller rett før man går på vakt er uvurderlig for å bedre egne politioperative ferdigheter, blir Resett fortalt.

Politimannen mener videre at den treningen stasjonssjefen refererer til, som regel er ca. kun to dager i året, inkludert gjennomføringen av en årlig skyteprøve.

– Å reise jevnlig til Gardermoen (politistasjon, red) for å skyte for de som jobber på for eksempel på ordensavdelingen ved Lillestrøm politistasjon, er ikke realistisk å få til for mange, dersom man ikke skal måtte gjøre dette på fritiden.

– Jeg vet at jeg har mange med meg som er frustrerte over dette, samt de ikke kan forstå hvorfor ledelsen ved politistasjonen er handlingskraftige nok til å fikse «en vifte» – koste hva det koste vil, sier politibetjenten.

Det har ikke lykkes Resett å få svar fra politistasjonssjef Grete Løland når skytebanen på Lillestrøm vil bli åpnet igjen.

Setter du pris på denne artikkelen? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474