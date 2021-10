annonse

Den anerkjente overgangsjournalisten Fabrizio Romano hevder Paul Pogba har gitt et ultimatum til Manchester United, ifølge Talksport.

Uniteds midtbanespiller ble benket i møtet med Liverpool i helgen, men kom inn etter pause.

Kort tid ut i andre omgang fikk han rødt kort etter å ha satt knottene i leggen på Naiby Keita. Utvisningen skapte mye sinne etter kampen ettersom Pogba smilte i det han gikk av banen.

På sosiale medier har United supportere ha vært rasende på Pogba og bedt han forlate klubben. Flere mener han ikke ønsker å være i United, og at han vil forlate klubben gratis i sommer.

Ultimatum

Men nå kan det tyde på at Paul Pogba er villig til å signere ny kontrakt i Manchester.

Fabrizio Romano, som er en pålitlig kilde i forbindelse med overganger i fotballen, uttalte i et intervju på Twitch tirsdag at Pogba signerer ny kontrakt bare hvis Manchester United sparker Ole Gunnar Solskjær.

According to Fabrizio Romano on Twitch, Paul Pogba will only stay at Manchester United if Ole Gunnar Solskjaer is not the manager pic.twitter.com/nI09YaV9j2

— FootballJOE (@FootballJOE) October 26, 2021