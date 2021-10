annonse

Ole Gunnar Solskjærs lagkamerat i United på 1990- og 2000-tallet, Phil Neville, som nå trener i MLS-klubben Inter Miami, støtter ham i stormen etter stortapet søndag.

Phil Neville gir sosiale medier skylden for oppstandelsen etter Manchester Uniteds 0-5 mot Liverpool søndag.

– Dette har skjedd før og United har kommet tilbake og vunnet titler. Jeg var med å tape 0-5 på St. James’ Park (mot Newcastle i 1996). Den eneste forskjellen var at det ikke var en milliard mennesker på Twitter som trodde de visste best om ditt og datt, sier Neville.

Også Paul Pogba har reagert på kritikken mot Solskjær og har nå gått ut og tatt avstand fra The Suns artikkel om at han har et surt forhold til Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær. Han kaller det «falske nyheter».

Det gjør han i et innlegg på Twitter. Pogba skriver at «store løgner lager overskrifter» og legger ved en skjermdump av The Suns artikkel. Den er stemplet med påskriften «fake news».

Avisen hevdet i formiddag at Pogba var rasende på Solskjær etter å ha blitt satt på benken fra start i 0-5-tapet for Liverpool søndag.

Etter søndagens stortap på Old Trafford har spekulasjonene om Solskjærs fremtid som trener gått høyt og lavt. Stadig flere har tatt til orde for at han må skiftes ut, og enkelte hevdet sogar at det ville skje allerede før lørdagens møte mot Tottenham, men de fleste av de siste meldingene som er kommet går nå ut på at klubben vil stå å last og brast med Solskjær gjennom kommende helgs runde i Premier League.

