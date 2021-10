annonse

Forsvareren til 51-åringen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, vil be retten om tid til å kontrollere politiets nye DNA-funn, melder NTB.



Politiet opplyste onsdag at de vil begjære tolv ukers forlengelse av varetekten, blant annet på grunn av nye DNA-undersøkelser som etter politiets mening styrker bevisene mot 51-åringen. Hans forsvarer advokat Stian Kristensen sier imidlertid at de nye DNA-bevisene er såpass kompliserte at det kan være vanskelig for dem å kontrollere.



– Vi er nå nødt til å knytte til oss ekspertise for å få vurdert disse nye bevisene, sier han til NTB.

De nye undersøkelsene konkluderer med at DNA-beviset som ble funnet i blodflekken på strømpebuksen til Birgitte Tengs ikke kan stamme fra brødrene eller faren til den drapssiktede mannen, skriver VG. Flere medier beskriver politiets nye funn som en mutasjon i siktedes DNA som ikke andre mannlige familiemedlemmer til siktede har.

Kristensens klient har ingen forklaring på funnene og sier at politiet har tatt feil mann.

