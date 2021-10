annonse

annonse

Den svenske rapperen Timbuktu vil forby nordmenn å bruke uttrykket «svenske tilstander». Han mener det er rasistisk.

Sylvi Listhaug sier at hun kommer til å fortsette å bruke «svenske tilstander», og nå har hun fått Dagsavisen med på laget:

– Hvis volden som nå utspiller seg i Oslo, er et varsel om at vi nærmer oss situasjonen i Sverige, må den stoppes så fort som overhodet mulig, skriver avisen i en lederartikkel.

annonse

Avisen skriver i en leder at det er vanskelig å tro at de mange skytingene på så kort tid er en ren tilfeldighet. De tror ikke at episodene er en del av samme konflikt, men de utgjør likevel et mønster.

Les også: Ap legger opp til svenske tilstander med idiotisk politiforslag om å gi begrunnet «kvittering» til innvandrerungdom som stoppes i kontroll (+)



– Politiet uttrykker bekymring, selv om de ikke finner noen sammenheng mellom de seks skyteepisodene som har rystet hovedstaden siden midten av august. Sju unge menn er skadet, én har blitt drept. Dødstallet kunne vært langt høyere. Fem av voldshendelsene har skjedd i Oslos østlige bydeler, skriver Dagsavisen, og sier at utviklingen skaper frykt:

annonse

– Det er vanskelig for publikum å vurdere hva som er bakgrunnen for de mange skytingene, men mange føler berettiget frykt for videre eskalering og at uskyldige kan rammes.

Landets og byens ledere samler seg for å stoppe volden i Oslo, skriver Dagsavisen, og legger til at det ikke må bli bare prat. De mener at situasjonen krever handling.

Les også: Politiet er bekymret for den alvorlige kriminaliteten i Oslo, men unnlater å fortelle hvem som står bak (+)

«Svenske tilstander» er rasistisk

Den svenske rapperen Timbuktu gjestet Norge og uttalte til TV 2 at nordmenn må slutte å bruke «svenske tilstander». Han mener det er rasistisk, og at det handler om å være imot multikulturalisme og mangfold.

– Jeg synes ingen noen gang burde bruke det uttrykket igjen. Jeg vet godt hvor det uttrykket kommer fra, og det vet alle som bruker det, sa Timbuktu til God kveld Norge på TV 2.

Frp-leder Sylvi Listhaug er ikke enig det, og sier at problemet ikke er dem som påpeker at 2000 bilbranner i året ikke er vanlig i Sverige. Problemet er dem som tenner på bilene. Hun sier at «svenske tilstander» beskriver det som skjer i Sverige.

– Sverige er et land som lenge har vært blant de beste landene i verden å bo i. Nå har kriminaliteten skutt i taket. Håndgranater sprenges i nabolagene, bomber går av, folk blir skutt med automatvåpen på åpen gate. Og store områder er såpass utsatt at politiet har selv innrømt at de har tapt enkelte områder, sier Listhaug til Resett, og kaller utviklingen absurd og naiv.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse