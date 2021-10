annonse

Facebook bytter navn på selskapet til Meta. Det sosiale nettverket skal imidlertid fortsatt hete Facebook.

Den jevne bruker vil dermed ikke merke så mye til navneendringen. Selskapet er for tiden under hardt press etter en rekke avsløringer, skriver NTB.

Det nye navnet skal gjenspeile selskapets satsing på det de kaller «metaverset», en slags virtuell versjon av internett som selskapet planlegger å satse store penger på.

Navneskiftet kommer etter de såkalte Facebook Papers-avsløringene, der 17 amerikanske mediehus har gått igjennom en stor mengde interne dokumenter som stammer fra varsler og tidligere produktsjef i Facebook, Frances Haugen.

Kritikere mener at navneskiftet er et forsøk på å fjerne oppmerksomheten fra avsløringene.

Profitt fremfor samfunnsansvar

Meta understreker til stadighet sine gode intensjoner, men i dokumentene fremgår det at ledelsen i selskapet viser liten vilje til å ta tak i problemer som blir påpekt av ansatte og andre. De beskyldes for å sette hensynet til inntektene først.

Det er også stadig mer fokus på hvordan selskapets algoritmer bidrar til radikalisering ved å styre brukerne mot ekstremt innhold, og problemer med modereringen på mange språk.

Dokumentene viser at noen av Facebooks ansatte er opprørt over selskapets «åpenbare partiskhet og manglende vilje til å stoppe hat og desinformasjon», skriver Fox News.

NTB skriver at selskapet jobber hardt for å lokke nye brukere utenfor USA og Vest-Europa «uten at selskapet samtidig har bygd opp kapasitet til å avdekke og stanse spredning av hatprat, feilinformasjon og oppfordringer til voldsbruk i nye markeder».

I land som Afghanistan fylles Facebook av ekstremt innhold uten at selskapet har språkkyndige moderatorer eller algoritmer som er i stand til å avdekke og stanse det. Tilsvarende er tilfelle i Myanmar, der Facebook er knyttet til overgrep mot landets muslimske rohingya-minoritet, skriver NTB.

Kritikk tolereres ikke

Ansatte som har tatt opp slike problemer, blir ofte skjøvet til side fordi det vil ramme vekst og inntjening, går det frem av de lekkede dokumentene.

Sophie Zhang, en tidligere forsker som jobbet for Facebook, har anklaget selskapet for å lukke øynene for falske brukerkontoer som var opprettet for å påvirke valg. Det resulterte i at hun fikk sparken.

Flere avhoppere , blant dem Haugen, hevder at selskapets ledelse nå slår hardt ned på de som sier ifra om kritiske forhold.

