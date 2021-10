annonse

annonse

USAs president Joe Biden ble avbrutt av demonstranter under et folkemøte i Virginia tirsdag kveld.

Biden holdt tale til støtte for demokraten Terry McAuliffe som kjemper å bli guvernør.

Et par hundre mennesker kom for å høre på Biden. Men under talen ble han avbrutt av klimademonstranter og personer som holdt plakater med påskriften «statsborgerskap nå».

Biden svarte at de bør avvente, og at han skulle snakke med dem etter talen.

– Dette er ikke et Trump-rally. Vi lar de brøle, sa Biden.

.⁦@POTUS⁩ interrupted briefly by immigration protesters holding “citizenship now” signs. Biden tells to them to hang on, he’ll speak them afterwards.

“This isn’t a Trump rally, “ He adds.“We let them holler.” pic.twitter.com/HIgxE72Sg5

— Fin Gómez (@finnygo) October 27, 2021