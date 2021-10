annonse

Resett rapporterte nylig om fengslinger i Oslo tinghus lørdag 24. oktober 2021. Vi legger ut en fullstendig liste av og til for å gi leserne et innblikk i kriminaliteten i hovedstanden og hva politi og rettsvesen har å jobbe med. Vi plukker ut tilfeldige dager.

Men ikke alle tror oss. I kommentarfeltet under saken om fengslingene, kunne man først lese som kommentar fra «BernstGunnar» til at samtlige saker hadde utenlandske mistenkte:

– Ikke mye Ola og Kari i norske rettsaler nå. Men multikultur har vi fått – enten vi ville eller ei.

Til det repliserte «Vestlandet»:

– Du må huske at Resett kun trykker referanser fra retten de dagene det er nok innvandrere med feil bakgrunn til å trigge giverglede og de rette holdningene i kommentariatet.

Dette stemmer imidlertid ikke. Vi plukker ut tilfeldige dager. Vi illustrerer dette denne gang med å også ta for oss kjennelsene i Oslo tingrett dagen før og dagen etter, dvs fredag 22. oktober og mandag 25. oktober.

Fengslinger i Oslo tinghus fredag 22. oktober 2021

1. Førstegangsfengsling

«Ahmed» (37) ble pågrepet av politiet 20 oktober 2021, siktet for politivold, trusler, tyveri med mer. 17. august 2021 ble han blant annet domfelt for ran og vinningstyverier. I påvente av ankebehandlingen i Høyesterett, ble siktede løslatt ved Oslo tingretts kjennelse av 12. oktober 2021.

De nye aktuelle straffbare forholde han nå er siktet for, ble kun begått en uke etter at han ble løslatt 12. oktober 2021. Retten tok påtalemyndighetens anmodning om fengsling i inntil fire uker til følge. Siktede tok betenkningstid.

2. Fengslingsforlengelse

Mann (40) med makedonsk–albansk opprinnelse, men norsk statsborger. Han ble pågrepet i slutten av oktober 2020, siktet for grov narkotikakriminalitet, og har siden sittet fengslet. Påtalemyndigheten ønsket nå å holde siktede fengslet frem til hovedforhandlingen, som foreløpig ikke er berammet.

Retten var enig med påtalemyndighetens anmodning, og besluttet at vedkommende fortsatt kan holdes fengslet i ytterligere åtte uker. Siktede valgte å ta betenkningstid.

3. Fengslingsforlengelse

Mohammed (46) ble i mai 2020 pågrepet og siktet for grov narkotikakriminalitet, og har siden vært underlagt varetektsfengsling. Han ble dernest fredag 22. oktober 2021 fortsatt varetektsfengslet i en periode av fire uker.

4. Fengslingsforlengelse

«Mustafa» (26) siktet for medvirkning til grove narkotikaforbrytelser. Retten beslutte også i denne straffesaken at siktede skulle holdes innesperret i ytterligere fire uker.

5. Fengslingsforlengelse

Mann (47), sannsynligvis fra Spania. Han samtykket ikke i forlenget fengsling som påtalemyndigheten har krevd.

I juli 2021 ble den det her gjelder i Oslo tingrett dømt til fengsel i et år og 10 måneder for grov narkotikakriminalitet. Domfelte har anket dommen til lagmannsretten, hvorpå ankeforhandlingen er planlagt gjennomført og berammet 2. desember 2021.

Retten bestemte at domfelte nå må belage seg på å sitte fengslet frem til besluttet ankeforhandling 2. desember 2021.

6. Fengslingsforlengelse

Mann (35), etter sigende fra Spania. Han samtykket til forlenget fengsling.

Dette er samme straffesak som nr. 5. I juli 2021 ble denne mannen i Oslo tinghus dømt til fengsel i to år for grove narkotikaforbrytelser. Dommen er påanket til lagmannsretten, og ankeforhandlingen er som i sak 5. berammet til 2. desember 2021.

Dermed må domfelte belage seg på å sitte fengslet frem til ankeforhandlingen starter 2. desember 2021.

Fengslinger i Oslo tinghus mandag 25. oktober 2021

Sist mandag retteførte Oslo tingrett hele syv fengslingsforlengelser, en førstegangsfengsling samt en begjæring om fortsatt internering hjemlet i utlendingsloven.

1. Førstegangsfengsling – begjæring om varetektsfengsling

Mann (39) fra Tyrkia. Siktet for grov kroppsskade. Retten var ikke enig i politiets forlangende om at siktede i første omgang skulle fengsles for et tidsrom på fire uker med brev og besøksforbud.

Retten mente at det blant annet ikke var sannsynlighetsovervekt for at siktede på ny ville begå nye tilsvarende straffbare handlinger dersom han nå ble løslatt. I den anledning viste retten til at siktede kun tidligere har fått to forelegg etter at han ble straffet for trusler i 2017. Retten valgte dermed å løslate siktede.

Påtalemyndigheten anket ovennevnte avgjørelse, og krevde oppsettende virkning. Retten godtok det, og ga påtalemyndighetens varslede anke oppsettende virkning. Siktede er dermed undergitt fortsatt fengsling med brev- og besøksforbud til lagmannsretten har avgjort saken.

2. Fengslingsforlengelse

Mann (20) fra Kenya. Pågrepet av politiet i juni 2021, siktet for forsøk på voldtekt. Straffesaken skal være ferdig etterforsket og sendt over til statsadvokaten for vurdering. På grunn av gjentakelsesfare ønsker påtalemyndigheten fortsatt fengsling.

Retten aksepterte videre fengsling av sikte til fire uker frem i tid.

3. Fengslingsforlengelse

Mann (46). Serbisk statsborger. Pågrepet i slutten av august 2021, siktet for grovt heleri av narkotikapenger med mer. Påtalemyndigheten ønsket fortsatt å holde siktede fengslet i inntil fire uker med brev- og besøksforbud.

Siktede fastholdt at han er uskyldig, og begjærte seg løslatt. Siktede er utlending og uten tilknytning til Norge, med familie og nettverk i utlandet.

Retten konkluderte at siktede fortsatt kan holdes i varetektsfengsel inntil noe annet bestemmes av påtalemyndigheten eller retten, men ikke utover 22. november 2021.

4. Fengslingsforlengelse

Mann (55). Serbisk statsborger. Pågrepet sammen med nr. 3. Siktet for grov narkotikaforbrytelse samt medvirkning til grovt heleri.

Siktede samtykket ikke til fengslingsforlengelse. Oslo tingrett besluttet kort tid etter fengslingsmøtet at siktede fortsatt kan holdes fengslet fire uker frem i tid.

5. Fengslingsforlengelse

Mann (33). Serbisk statsborger. Siktet i samme sak som nr. 3 og 4 – grov narkotikakriminalitet med mer.

Siktede har begjært seg løslatt, men retten kom frem til at videre fengsling fire uker frem i tid ikke var et uforholdsmessig inngrep.

6. Fengslingsforlengelse

Mann (30). Serbisk statsborger. Pågrepet i samme alvorlige narkotikasak som nr. 3, 4 og 5.

Da siktede ble pågrepet av politiet, hevdet han å være fra Bosnia. Han har nå i ettertid innrømmet at han bevisst overfor politiet oppga uriktig identitet og statsborgerskap. Politiet avventer nå å få en bekreftelse på siktedes riktige identitet fra utenlandske myndigheter.

Retten kom frem til at fortsatt varetektsfengsling i fire uker er et uforholdsmessig inngrep, samt at grunnlaget for fortsatt fengsling er tilstrekkelig begrunnet.

7. Fengslingsforlengelse

Mann (43). Statsborger fra Litauen. Pågrepet i slutten av september, siktet for drap. Retten bestemte at siktede fortsatt kan holdes fengslet fire uker frem i tid med brev- og besøksforbud i hele perioden. Siktede undergis i tillegg fullstendig isolasjon i to uker.

8. Fengslingsforlengelse

Mann (32) angivelig fra Canada/USA. Pågrepet 30. august 2021 etter ordre fra Oslo statsadvokatembeter siktet for:

Familievold

Motarbeidelse av rettsvesenet

Medvirkning til grovt ran

Medvirkning til grovt bedrageri

Medvirkning til grovt tyveri

Medvirkning til grov utpressing

Medvirkning til grov kroppsskade

Medvirkning til ID-tyveri

Grov kroppskrenkelse

Vedkommende ble fortsatt varetektsfengslet i første omgang frem til 22. november 2021.

9. Internering

Mann (27) fra Colombia. Han ankom Norge med fly fra Spania til Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), uten returbillett og likvide midler til å sannsynliggjøre et normalt turistopphold i Norge.

Vedkommende har ikke lovlig opphold i Spania, samt at han overfor norske myndigheter har tilkjennegitt at han ikke ønsker å reise tilbake til Colombia. Retten tok på bakgrunn av ovennevnte politiets begjæring om internering i fire uker til følge.

