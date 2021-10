annonse

Utfordringen blir å få folk til å betale. Derfor skal seerne lokkes inn gjennom gratis TV den første tiden.

Viaplay-eier NENT har kjøp TV-rettighetene til vintersportene langrenn, hopp og alpint.

Sportssjef Kristian Oma tror det vil kunne ta tid å få folket med til den komersielle kanalen, etter at idrettene i flere tiår har hatt tilholdsted på NRK, melder Medier24.

– Det er ikke bare å knipse etter 50 år med NRK. Det forstår vi.

Skal bruke to år.

– Det kommer ikke til å skje over natten for vår del heller, men personlig, uten at det er nedfelt strategi, tror jeg vi kommer til å bruke de to neste årene frem mot VM i nordiske grener i Planica til å virkelig etablere oss, sier Oma.

NENT har sikret seg rettighetene til de nordiske grenene i mints fem år.

– Jeg tenker vi får begynne et sted, så skal dette vokse seg stort og sterkt etter hvert.

NENTs plan er å legge vintersporten ut på åpne kanaler i første omgang.

– Vi vil tilby alt av langrenn på TV 3, og store deler av programmet på hopp og alpint der også. Det er fordi vi vet at dette er noe folk er. blitt vant til å bli servert på lineært vis.

Transformasjonen til streaming (altså betalings-tv, red. anm) skal skje «sakte, men sikkert», sier Oma.

