NRK fikk over 400 klager etter å ha brukt en tidligere MDG-politiker som ekspert og «klimapsykolog». Nå får de kjeft i Kringkastingsrådet.

Det er at videoklipp produsert av NRK Nyheter, der tidligere MDG-politiker Erik Nakkerud blir intervjuet, som var årsak til klagene. FrP-politiker Jon Helgheim var blant dem som reagerte tidlig, meldte Kampanje.

– Det er valgkamp hos NRK. Propagandamaskineriet er i gang og nå har de kledd ut MDG-politiker Erik Nakkerud som fagperson og «klimapsykolog», der han mener medisinen mot «klimaangst» er å stemme på partier som har «skikkelig klima- og miljøpolitikk». Han mener det er meningsløst å gå til terapi, og at man løser klimaangsten ved å stemme på grønne partier. NRK nevner ikke med et ord at Nakkerud er tidligere aktiv MDGer og listekandidat for MDG i valget 2015, skrev Helgheim som oppfordret folk til å klage.

Videoen ble lagt ut tre uker før valget.

I den opprinnelige videoen var Nakkerud titulert som «klimapsykolog». Først i ettertid endret NRK videoen og fikk med at Nakkerud hadde vært politiker i Oslo-MDG.

Espen Langfeldt Olsen, redaktør i NRK Nyheter, sa under torsdagens møte i Kringkastingsrådet at det ikke lå noe som helst motiv bak å ikke opplyse om dette.

– For å være tydelig, vi skal være transparente på bakgrunnen til kilder dersom det er relevant for innholdet, sa Olsen, og henviste til Vær Varsom-plakaten.

I videoen oppfordrer Nakkerud de som er bekymret for klimaendringene til å stemme på et parti med skikkelig klimapolitikk og bli med en organisasjon som tar miljø på alvor.

Medlem i Kringkastingsrådet, Trude Drevland, var klar på at NRK må ta kritikken fra publikum til seg, skriver Medier24.

– Det ligger et alvorlig ansvar på NRK når man skal ta inn såkalte eksperter. Man være sikker på at man har en ekspert som forstår rollen man bruker eksperten. I denne sammenhengen vil jeg påstå at det var en feil både hos NRK og vedkommende å stille, sier Drevland og fortsetter:

– Her har man forsømt seg i viktigheten i bruken eksperter. Jeg synes denne klagen er helt på sin plass, og NRK må ta kraftig selvkritikk.

Vebjørn Selbekk var også kritisk.

– Jeg synes at klagerne har et poeng, og for meg er det viktig å vise til at dette var tre uker før et stortingsvalg. Hadde dette vært et vanlig nyhetsintervju der en person kom med sin mening om noe, hadde det vært noe helt annet. Dette er altså en person som NRK velger å løfte frem i en egen spesialvideo, sa Sellbekk.

– Han ber oss stemme på et klimaparti, det blir oppfattet av mange som et slags medisinsk terapeutisk tips å stemme på en viss måte, hvis du vil få et godt liv. Det er voldsomt, spesielt når man opprinnelig ikke har opplyst om den tidligere partitilknytningen, fortsatte han.

