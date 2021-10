annonse

annonse

I en tilsynsrapport fra Arkivverket kommer det fram at Øst politidistrikt ikke har hatt oversikt over bevismateriale fra eldre straffesaker, skriver NTB.

Tilsynet ble gjennomført i sommer, og politidistriktet har fått flere pålegg, Ifølge Aftenposten.

– Vanligvis har man for eksempel ikke rukket å avlevere alt materiale til sakssystemene. Men her gjelder det bevismateriale som tilsynelatende ligger litt løst rundt omkring, sier fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket.

annonse

– Her finner vi feil på det som virkelig er en del av kjerneoppgavene i politiet. Det er snakk om bevis som kan bidra til å oppklare saker og avdekke justismord. De sier de har et system dette skal inn i, men at de ikke har fått gjort det for store mengder materiale, fortsetter han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474