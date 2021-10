annonse

Nordmenn må forvente større variasjoner i strømprisene fremover.

Skyhøye strømpriser har engasjert og opprørt nordmenn i ukevis. I det siste er det blitt satt rekorder i strømprisnivået i Sør-Norge, og mange norske strømkunder er hardt rammet.

Den nyutnevnte Støre-regjeringen presses fra både høyre og venstre om å innføre tiltak. Frps forslag om å fjerne hele elavgiften og moms på strøm ble nedstemt i Stortinget, mens Høyre og SV fikk viljen sin om en økning av bostøtten. På sikt vil regjeringen se på flere tiltak.

– Vi er opptatt av å gjøre grep for å dempe strømkostnadene og vurderer ulike måter dette kan gjøres på. På kortere sikt ser vi nå på mange ulike tiltak, som å senke elavgiften og styrke forbrukerrettighetene til strømkundene. Vi vurderer også å styrke ordningen med utjevning av nettleien, men det er for tidlig å si hva utfallet blir her, opplyser statssekretær Åsmund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet til Resett.

– Vi har allerede varslet at vi ønsker å øke bostøtten for å hjelpe de som har lave inntekter og høye boutgifter med å betale strømregningen.

– De skyhøye kraftprisene gir offentlig eide kraftselskaper og staten gigantiske inntekter, fordi det lønner seg å selge norsk kraft dyrt i utlandet. Dette skal komme nordmenn til gode, hevder kommunikasjonssjef Christer Gilje i Statnett. Hvordan skal det skje?

– Krafthandel mellom Norge og utlandet er basert på såkalt markedskobling. Dette innebærer at produsenter og forbrukere i Norge selger og kjøper kraften sin i Norge, på samme måte som produsenter og forbrukere i utlandet selger og kjøper kraften i sine land, svarer Åsmund Vik.

Flaskehals-inntekter og lavere nettleie

Strømprisene i de forskjellige landene fastsettes på kraftbørsene (NordPool for Norges vedkommende). Flyten på utenlandsforbindelsene går fra det landet som har lavest pris til det landet som har høyere pris. Dette kan variere fra time til time, og mellom forskjellige forbindelser til forskjellige land. Statnett, som eier utenlandsforbindelsene, får sin del av flaskehalsinntekten, det vil si halvparten av forskjellen mellom prisen i utlandet og i Norge. Partneren i utlandet får den andre halvdelen, informerer Åsmund Vik.

– Dette kommer både produsenter og forbrukere i Norge til gode. Norsk kraftproduksjon er i all hovedsak eid av norske kommuner, fylkeskommuner og staten. Slik gir krafthandel inntekter til Kommune-Norge. Statnetts andel av flaskehalsinntektene inngår i sin helhet i tariffgrunnlaget for transmisjonsnettet. Flaskehalsinntektene bidrar derfor til at nettleien blir lavere enn den ellers ville vært, anfører statssekretæren.

I Hurdalsplattformen lover regjeringen at det ikke blir flere kabler til utlandet i denne perioden. De lover videre en utredning av hvordan norsk krafteksport påvirker norsk forsyningssikkerhet og norske strømpriser.

Må forvente større variasjon

– Må nordmenn vende seg til høyere strømpriser for å klare det grønne skiftet?

– Det er vanskelig å gi et sikkert estimat på hva vi må betale for strømmen i fremtiden. Utviklingen i kraftprisen avhenger av mange faktorer og er mer usikker jo lengre frem i tid en prøver å beregne. Det er forventet at norske strømpriser vil variere i større grad i årene fremover, med mer uregulerbar og væravhengig kraftproduksjon i den nordiske og europeiske kraftmiksen, sier Vik.

Nylig erklærte statsråd Marte Mjøs Persen på Politisk kvarter på NRK at man ikke kan kutte i strømeksporten ut av landet av prisregulerende hensyn alene.

– Hvorfor kan vi ikke det?

– Dette vil være i strid med våre internasjonale forpliktelser. Krafthandelen over landegrensene reguleres av internasjonale avtaler. Statnett og deres partnere på utenlandsforbindelsene inngår i tillegg egne avtaler om krafthandelen. Å begrense handelen over utenlandsforbindelsene vil også medføre risiko for at vi ikke er sikret tilgang på import av kraft når vi virkelig trenger det, hevder Vik.

Store forskjeller mellom landsdeler

Mange har også reagert på de voldsomme prisforskjellene på strøm mellom nord og sør i Norge. Strømmen har tidvis vært mange ganger så høy i Sør-Norge som i Nord-Norge.

– Med lavt nivå i vannmagasinene i sør, bidrar det til høyere priser der, mens nordlendingene bokstavelig talt får valuta for den regnfulle sommeren. En større del av det norske kraftforbruket er i den sørlige delen av Norge, som igjen har en sterkere tilknytning til det europeiske kraftsystemet. Samlet sett bidrar dette til et høyere prisnivå i denne delen av landet, fastslår Vik.

– Har vi ikke god nok infrastruktur for overføring mellom landsdeler?

– I Statnetts nettutviklingsplan 2021 nevnes flere prosjekter som vil bidra til å forsterke nettet mellom nord og sør. Vi er opptatt av å få på plass en infrastruktur som kan bidra til at kapasiteten i strømnettet forsterkes, slik at det blir lettere å få fraktet strømmen dit den trengs. Det trengs en plan for økt kraftproduksjon som kommer både industrien og samfunnet ellers til gode, og som tar hensyn til både miljø og lokalsamfunn. Dette er noe vi jobber med, lover statssekretæren.

Han fremholder dessuten at utbygging av mer kraftproduksjon, økt forbruk i nord og nettforsterkninger både på norsk og svensk side på sikt vil bidra til å redusere prisforskjellene mellom nord og sør.

