Før valget skulle de rike betale. De med høye inntekter og store formuer.

Men etterpå kom eksporten av strøm til utlandet, som «vanlige folk» i neste omgang belastes med skyhøye pris.

– Ap ønsker som SV at strømkrisen skal løses ved at stadig flere blir sosialklienter, det vil si at de som ikke selv greier sine strømregninger, skal få hjelp fra staten til å gjøre opp for seg. Mat- og bostøttekuponger skal heretter suppleres med strømkuponger! Og dermed skulle problemet være løst i tråd med den geskjeftige sosialkonsulents tenkemåte, skriver forfatter Arvid Nærø i Klassekampen, og legger til en syrlig bemerkning:

– Nå forstår vi bedre hva som ligger i valgspråkets slogan: Det er vanlige folks tur!

Nærø skriver at ikke gjennom skattlegging av høye inntekter og store formuer skal velferdstilbudene bygges ut, men ved den lukrative eksporten av strøm til utlandet, som bare er gjort mulig ved at «vanlige folk» i neste omgang belastes den skyhøye prisen for den nødvendige importerte kraft.

