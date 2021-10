annonse

Norsk vegansamfunn søkte om å bli et trossamfunn, men fikk avslag av Statsforvalteren.

– Norsk vegansamfunn ble stiftet som et livssynssamfunn i august 2020, så det er helt naturlig at vi, som andre livssyn, søkte om registrering av livssynssamfunnet hos Statsforvalteren, skriver Steffen T. Althand, Jon Vegard Venås og Henrik Kjellmo Larsen i Norsk vegansamfunn i TV 2, og legger til:

– I forarbeidene til den nye trossamfunnsloven er det argumentert godt for den samhørighets-skapende og positive effekten av å ha gode, levende og relevante livssynssamfunn.

De skriver at veganisme er et livssyn, og Norsk vegansamfunn er stiftet som et livssynssamfunn for at mennesker som har et vegansk livssyn skal praktisere dette i fellesskap. Da skal de også motta den samme «støtten» som andre tros- og livssynssamfunn mottar.

– Alternativet er et brudd på menneskerettighetene som medfører at veganere må via sin egen skatt betale for andres livssynsutøvelse i tillegg til å betale for sin egen, skriver de, og legger til noe viktig:

– Støtten er som alle andre utbetalinger fra staten en omfordeling av midler til fellesskapet, betalt fra den enkelte.

Representantene for Norsk vegansamfunn sier at når de ønsker å få støtte til deres livssyn, ønsker de bare å få deres egne penger tilbake.

– Det er mer korrekt å se på det som en refusjon, enn støtte.

