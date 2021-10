annonse

Mente epidemi av psykiske plager «delvis er manet frem av terapeutene selv». Er det uakseptabelt?

Fra før er det Ole Henrik Krat Bjørkholts støtte til stram dansk innvandringspolitikk og hyllest av Hege Storhaug som har fått Dagens Næringsliv til å ringe rundt og innhente uttalelser fra folk om hvorvidt Drammens-legen og Ap-mannen egentlig er egnet som statssekretær.

Foreløpig holder helseminister Ingvild Kjerkhol og statsminister Jonas Gahr Støre stand og beholder Bjørkholt, men DN gir seg ikke.

Helse-statssekretær mente «epidemi» av psykiske plager «delvis er manet frem av terapeutene selv»

er overskriften hos DN.

Politikere og interesseorganisasjoner reagerer angivelig «kraftig» på Aps statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholts innlegg fra i fjor om psykisk helse, forteller næringslivsavisen DN.

I gruppen «Leger i Norge» på Facebook, med 12 000 medlemmer, delte han i fjor et debattinnlegg i Aftenposten med overskriften «Nei, vi må ikke snakke om ungdom og psykisk helse», kan avisen opprørt fortelle.

Bjørkholt skrev: «Her treffer hun spikeren på hodet. Vår tids «epidemi» av psykiske plager blant ungdom, særlig jenter, mener jeg delvis er manet frem av terapeutene selv. Psykologer og helsesykepleiere legitimerer egen eksistens ved å terapeutisere samfunnet. Meget viktig debatt!»

Bjørkholt er utdannet lege og har vært fastlege i Drammen i mange år før han ble valgt inn som vararepresentant for Ap i Drammen bystyre.

– Bjørkholt har så langt ikke slettet innlegget om psykisk helse, slik han gjorde med innleggene der han blant annet takket Hege Storhaug, kritiserte Jonas Gahr Støre for å trekke Ap til venstre i innvandringspolitikken og etterlyste «et sosialdemokratisk parti med restriktiv innvandringspolitikk, slik som Dansk Folkeparti», skriver DN.

Mange som «reagerer»

DN har funnet innlegget på Facebook og har deretter ringt rundt til diverse personer for å høre hvordan de «reagerer» på den nyutnevnte statssekretærens uttalelser.

Og det mangler ikke på opprørte personer å presentere for DNs lesere.

Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, ber angivelige helseministeren «avklare».

– Jeg blir først og fremst oppgitt for dette er jo også noe han har sagt nylig. Det han gjør er å fremheve egen profesjon og viser liten forståelse for psykologer og helsesykepleiere. Det siste vi trenger nå er en profesjonskamp. Derfor bør helseministeren avklare hva politisk ledelse står for, sier Larsen.

– Dette skaper en usikkerhet som jeg forventer at helseministeren tar på alvor.

– Folk må tas på alvor

Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse er angivelig uenig i at terapeutene maner frem problemer som ikke finnes.

– Dette finner vi ikke grunnlag for i forskningen. Vi imøteser en kunnskapsbasert debatt om veldig viktige problemstillinger, men det er viktig at Bjørkholt og andre bevarer nyansene. Når vi nå endelig har kommet dit at folk oftere tør å snakke om psykisk helse, må de også tas på alvor og ikke avfeies med lemfeldige argumentasjonsteknikker.

– Må svare

Høyres Sandra Bruflot «ber Bjørkholt svare om han fortsatt står inne for meningene om psykisk helse», skriver DN.

– Dette er en drøy påstand som legger skylda på dem som skal hjelpe unge mennesker i krise. Man bør være forsiktig med slike påstander om profesjonelle folk, særlig når han som en del av politisk ledelse skal samarbeide med disse gruppene, sier Bruflot.

Og hva svarer statsekretæren som har DN hengende etter seg? Vi gjengir hele svaret slik han har presentert det til DN.

«Før jeg ble utnevnt som statssekretær forrige fredag, var jeg en lege fra Drammen med lang yrkeserfaring og med engasjement i fagforeningsarbeid og partipolitikk. I mitt engasjement har jeg uttalt meg spissformulert i fagpolitiske debatter, uten tanke på en politisk karriere.

Siden jeg ble utnevnt som statssekretær har flere av mine tidligere uttalelser i sosiale medier vært omtalt i media. Disse tekstene har skapt uro. Det vil jeg beklage. Jeg ønsker at debatten skal handle om politikk og de viktige og uløste oppgavene som ligger foran oss på helsefeltet, ikke på mine uttalelser i tidligere debatter i andre roller. Til NSF og Rådet for psykisk helse vil jeg si at jeg skal jobbe for å gjennomføre Hurdalsplattformen, som innenfor psykisk helse legger opp til en opptrappingsplan på hele det psykiske helsefeltet, fra lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene til psykisk helsevern i sykehus. Det ser jeg fram til å jobbe for, sammen med alle flinke fagfolk i helsetjenesten. For å løse utfordringene i helsetjenestene er profesjonskamp det siste vi trenger. Jeg kommer til å jobbe for det motsatte, bedre oppgavefordeling og jobbglidning.

Jeg vil gjøre mitt beste i tiden fremover for å skape gode relasjoner og tillit med fagforeninger og interesseorganisasjoner. Derfor har jeg allerede avtalt et møte med NSF og Lill Sverresdatter Larsen og vil også invitere Rådet for psykisk helse slik at vi kan sette oss ned og bli kjent, diskutere regjeringens politikk og bygge tillit.»

Tror du DN får Ap til å gi Bjørkholt sparken? Si din mening i kommentarfeltet.

