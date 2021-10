annonse

Torsdag 28. oktober 2021 ble en norsk mann (50) dømt i Søndre Østfold tingrett for overtredelse av Naturmangfoldloven § 34, jf. § 75, jf. forskrift om Lundsneset naturreservat § 5 annet ledd nr. 3.

Ulovlig

Domfelte skal ha beveget seg i Lundsneset naturreservat, i forbudssonen i Søndre Boksjø i tidsrommet fra og med 15. april til og med 15. juli. All ferdsel er forbudt i denne perioden.

Grunnen til det absolutte ferdselsforbudet i denne tidsperioden er basert på en best mulig måte å forsøke å bevare en innsjø med en karakteristisk fuglefauna, blant annet hekkende fiskeørn og storlom.

Kano

Grunnlaget for domfellelsen, var at den det her gjelder, 13. mai 2021 kl. 1200 hadde padlet en kano i et område av Søndre Boksjø, som ligger innenfor det forbudte ferdselsområdet i Lundsneset naturreservat.

Retten presiserte at kanopadling anses som ulovlig ferdsel, sett i relasjon til forskriftenes bevisste regulerende hensikt og betydning.

Tilståelse

Domfelte framførte i Søndre Østfold tingrett en uforbeholden tilståelse, samtidig som han samtykket i at straffesaken ble avgjort ved en tilståelsesdom.

Dom

Retten bemerket at oppdagelsesrisikoen for slike lovbrudd det her er snakk om er svært liten. Men, for at ferdselsforbudet skal bli allment akseptert, konkluderte retten at det er viktig at de få tilfellene som avsløres, blir bøtelagt med en høy bot.

I formildende retning, vektla retten at domfelte har tilstått, samt at det dreier seg om et uaktsomt og ikke et forsettlig lovbrudd.

Videre, anførte retten i rettsboken at domfeltes kvinnelige turkamerat vedtok et forelegg på 3 000 kroner. Likhet for loven tilsier at domfelte gis samme bot.

Boten ble dermed satt til 3 000 kroner, subsidiært fengsel i 6 dager, dersom boten ikke betales eller lar seg inndrive.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.

I denne saken, vet Resett at den domfelte er en naturelsker, samt at han er et over gjennomsnittet aktivt friluftsmenneske som er svært glad i opplevelser ute i Guds frie natur.

Resett har forgjeves forsøkt å komme i kontakt med domfelte for en kommentar.

I arbeidet med denne saken er det kommet reaksjoner og det har blitt reist spørsmål ved politiets prioriteringer. Det henlegges tusenvis av straffesaker hvert år med kjent gjerningsmann. Men nærværende straffesak ble prioriterert retteført,

