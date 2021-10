annonse

En noe usannsynlig allianse, bestående av Rødt og Høyre, går inn for å behandle saken om Clemens Saers på nytt.

De to partiene mener at den avgåtte skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) informerte bystyret så dårlig at saken kan ha fått feil utfall.

– Vi vedtok saken med mangelfull informasjon, og det er helt uholdbart, sier Mehmet Kaan Inan (H) til Dagbladet.

Nylig omtalte avisen opplysningene Thorkildsen ga bystyret i forbindelse med et forslag om å gi en unnskyldning til læreren Clemens Saers, som ble utsatt for grov vold av en elev i Oslo-skolen. Thorkildsen hevdet overfor bystyret at man hadde forsøkt å komme til en «minnelig løsning» med Saers, men at han hadde avvist den.

– Et skambud

Det viste seg at den «minnelige» løsningen bestod i 150 000 kroner til en advokatregning på 1,7 millioner, samt seks måneders etterlønn uten arbeidsplikt. Videre var det Oslo kommunes ønske at Saers skulle slutte i jobben som lærer.

– Det var et skambud, og slett ingen minnelig løsning. Inga Marte Thorkildsen ga bystyret helt feil inntrykk av saken, og vi stolte på hennes opplysninger. Det gjorde at saken ble for dårlig behandlet. Jeg forstår veldig godt hvorfor Clemens Saers takket nei til kommunens tilbud, sier Kaan Inan videre.

Rødts Eivor Evenrud var ikke i tvil om at hun ville ta saken videre sammen med Høyre, da Mehmet Kaan Inan tok kontakt.

– Det er sjelden Høyre og Rødt finner sammen, men her er vi helt enige. I svaret på de skriftlige spørsmålene til Mehmet fremkommer det nye opplysninger. Vi får opprettet en sak 17. november og oversender den til bystyret for behandling, sier Evenrud til Dagbladet.

