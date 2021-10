annonse

Unge Høyre-leder Ola Svenneby er lei av det han mener er Oslo Høyres ensidige fokus på å være imot Miljøpartiet De Grønne.

– Den vellykkede byutviklingen med bilfritt sentrum, økt kollektivtilbud og bedre tilgjengelighet er Høyre-politikk, men det er det få som vet. Og det er ikke fordi politikken vår er blitt dårligere, men fordi Oslo høyre ikke viser den frem. I stedet fremstår Oslo Høyre som et parti som er imot all MDGs politikk av prinsipp, fordi det er MDG som fremmer den. Realiteten er at veldig mye av den politikken som de rødgrønne nå gjennomfører, den er stemt frem av Høyre, sier Svenneby i et intervju med Avisa Oslo.

Han mener også at Høyre er nødt til å se mot MDG når de skal søke makt i Oslo i årene fremover.

– All den tid Frp i Oslo har bestemt seg for å legge seg ned og dø, så må Høyre faktisk se til MDG om man ønsker makt i Oslo. Men i stedet for å gjøre seg attraktive for MDG, så har man vært prinsipielt imot alt de står for, og skjøvet dem inn i armene på de rødgrønne, sier Unge Høyre-lederen.

Makt umulig uten MDG

Svenneby peker på retorikk fra Høyre, slik som at «MDG er en vannmelon», har bidratt til å skyve MDG vekk fra Høyre. Han mener dette vanskeliggjør veien tilbake til makten for Oslo Høyre.

– Det er jo et strategisk valg å ta, om man ønsker seg makt i hovedstaden. Det har jo egentlig alltid vært Høyre sitt mantra: At det er ikke så viktig hvem vi samarbeider med, så lenge vi får gjennomslag for vår politikk. Jeg driver ikke med politikk for å lenke meg mot sykkelstier, jeg driver med politikk for å få gjennomslag. I Oslo er ikke det mulig uten MDG.

