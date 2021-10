annonse

Volden og krigen i den nordlige delen av Mosambik ble startet av sinte, unge menn som tilfeldigvis er muslimer, var ekspertuttalelsen fra seniorrådgiver Nina Bull Jørgensen i Norad til NRKs Nyhetsmorgen torsdag 28. oktober. Ja vel.

Situasjonen i nordlige Mosambik der hundretusener av mennesker er fordrevet fra sine hjem er et resultat av det som kalles et jihadistoppgjør, forkynte den norske «eksperten» etter at islamister har herjet og drept anslagsvis 3.000 mennesker og plyndret og brent bosetninger i landet de siste årene.

Det norske «sannhetsministeriet», NRK, tok opp situasjonen i Mosambik etter at en 15-årig skole-elev hadde fått publisert en kronikk i NRK-Ytring om de kritiske forholdene i landet.

Bakgrunnen for kronikken var elevens samfunnsfagslærer som utfordret ham til å lage et medieprodukt som skulle skape medvit om glemte kriser, presentert av Leger uten grenser. Eleven valgte å skrive kronikken «Ingen bryr seg lenger» og sendte produkter til NRK-Ytring der det nå er lest av nesten 200.000 lesere, ifølge NRKs programledere, Ugo Fermariello og Gry Veiby.

At det er islamister som står bak det Bull Jørgensen kaller en «low-key» borgerkrig i Mosambik, var ikke noe som programlederne var interessert i ta opp. De ville heller vite hva Bull Jørgensen mente at 15-åringen hadde gjort riktig siden det var nesten 200.000 som har lest kronikken hans på NRK-Ytring.

-Han har jo brukt mediene og skrevet godt, var svaret fra «Norad-eksperten».

Og programlederne fulgte opp med spørsmål til Bull Jørgensen om hvilke knapper man skal trykke på for å nå fram med budskapet sitt i slike saker, noe hun burde vite noe om etter mange års «arbeid» i utviklingsland.

-Han har nok trykket litt på samvittigheten vår, var svaret fra Bull Jørgensen som også påpekte at Mosambik jo er så langt unna og så lite kjent blant nordmenn, og at det ikke er dit folk først og fremst drar på ferieturer.

Dette innslaget i NRKs Nyhetsmorgen er ikke oppsiktsvekkende for dem som kritisk følger den journalistiske idiotien som demonstreres i ukas alle hverdagsmorgener. Programmet har en helgeutgave på lørdag og søndag som følger det samme mer eller mindre bevisstløse sporet der den norske bistandsvilligheten, berge verden-holdning og NRKs journalistisk servilitet overfor fenomener som Islam, blir ekstra aksentuert av mer eller mindre hodeløse og politisk korrekte «eksperter» fra NGO-verdenen. Resultatet er en allestedsnærværende, skattefinansiert fordumming av folk som slukes rått, med sluk og snøre, av opinionen. Og det er dessverre ikke mulig å se noen slutt på vrøvlet.

Det norske bladet Bistandsaktuelt skrev i april i år om at 300 soldater (sinte unge menn?) fra Ahlu Sunna Wal Jammah (ASWJ) i mars angrep kystbyen Palma. De møtte liten motstand fra regjeringshæren, og mer enn halvparten av byens innbyggere på 75.000 ble drevet på flukt.

Selv om de fleste observatører mener at ASWJ har lokal forankring og henter støtte fra muslimske lokalsamfunn nord i Mosambik, så bruker opprørerne IS-flagget. Og opprørerne følger trofast IS’ tradisjoner ved å samle folk på offentlige plasser der de så blir halshugget og partert. I en av disse «seansene» ble 50 personer halshugget i en landsby i Cabo Delgado-provinsen, der det har vært jihadist-angrep siden 2017.

Flere av nabolandene har sendt militære styrker for å bistå den mosambikiske regjeringshæren mot islamistene. I juli i år var styrker fra Rwanda i kamp med opprørerne, og disse styrkene ble i slutten av juli forsterket med tropper fra Botswana, rapporterte nyhetsbyrået AP den 26.juli. Da var det ventet at militære tropper også skulle komme fra Angola og Tanzania for å bekjempe Nina Bull Jørgensens «sinte unge menn».

