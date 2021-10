annonse

annonse

Kringkastingsrådet er ikke bare for klager. Torsdag presenterte NRK hvordan de skal gjennomføre et angivelig grønt løft for hele organisasjonen.

Det er bransjeavisa Medier24 som rapporterer dette.

Olav Hypher, som er Direktør for Organisasjon og HR, fortalte at satsingen er et ledd i samfunnsutviklingen, hvor alle virksomheter ser hva de kan gjøre for å begrense eget fotavtrykk på miljø og klima.

annonse

– Vi har særlig fokusert på hvordan vi kan ta en ledende rolle med å se på kjernevirksomheten og bidra til det vi kaller «grøntproduksjon», altså grønne medieproduksjoner, sa Hypher.

Hilde Thoresen er leder for arbeidet med bærekraft og miljø i NRK.

– Vi må begynne å feie for egen dør og vi skal tenke grønt i alt vi gjør, sier Thoresen.

annonse

NRK skal også se på Parisavtalen og finne ut hvordan de kan bidra til at verden opprettholder de kravene som FNs medlemsland har sluttet seg til, kan Medier24 rapportere.

– Det betyr at vi nå jobber, og er snart ferdig, med å bryte dette ned og finne ut hva som skal være vår andel av kuttene fram mot 2030, sier Thoresen.

NRK vil også stille krav til samarbeidspartnerne sine.

Har du forslag til hvordan NRK kan kutte utslippene, kom gjerne med dem i kommentarfeltet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474