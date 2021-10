annonse

annonse

En person er lettere skadd etter å ha blitt knivstukket på Byåsen i Trondheim.

To personer ble sett på vei bort fra åstedet, og politiet forsøker å finne disse. Mannen ble lettere skadd av et knivstikk i overarmen.

– Det er viktig å påpeke at det ikke er fare for andre her. Dette er nok ingen vilkårlig knivstikking, og det er nok en relasjon mellom offer og gjerningspersoner, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt til NTB.

annonse

Les også: To menn fra Syria varetektsfengslet for knivstikking på Vinstra (+)

Han sier videre at politiet har en mistanke om hvem gjerningspersonene er. Det skjedde i Havstein på Byåsen like sør for Trondheim sentrum.

To personer ble knivstukket i Trondheim forrige helg. Men politiet ser ikke en sammenheng mellom de to knivepisodene.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474