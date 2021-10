annonse

Rune Berglund Steen har gitt seg etter en lang og trofast tjeneste som antirasist. Når ser de etter en verdig arvtager.

Ønsker du å lede og posisjonere Antirasistisk senter inn i en ny tid? Da er du kanskje den rette person. Antirasistisk Senter er en uavhengig stiftelse som har til formål å arbeide for et kulturelt mangfoldig og sosialt rettferdig samfunn, fritt for rasisme og diskriminering.

De søker etter en som vil ta ansvaret for å bidra til at organisasjonen fyller sitt viktige samfunnsoppdrag. Den rette personen vil særlig ha ansvar for å realisere strategien for de kommende 5 årene.

Antirasistisk senter peker ut fem strategiske retninger hvor de særlig skal forsterke innsatsen:

Styrke det antirasistiske fellesskapet

Bygge opp dem som utsettes for diskriminering, og utfordre dem som utøver rasisme og diskriminering

Motvirke strukturer som bidrar til rasisme og ulikhet

Styrke antirasismen i offentlig debatt

Videreutvikle en solid organisasjon

I utlysningen skriver Antirasistisk senter at som daglig leder har du det øverste ansvaret for drift og utvikling av stiftelsen. Du vil jobbe med engasjerte og dedikerte ansatte. Gjennom både deg selv og senterets dyktige ansatte, vil du være sentral i arbeidet med å sette antirasisme på dagsorden på samfunnsnivå ved en rekke ulike arenaer. Du vil være med på å styrke det antirasistiske arbeidet, mobilisere frivillige, utvikle det antirasistiske fellesskapet, bygge opp et solid kunnskapsgrunnlag og jobbe systematisk med politisk påvirkningsarbeid.

De mener at stillingen som daglig leder er en sjelden mulighet for å gjøre en forskjell innen et tema av stor betydning for enkeltmennesker og samfunnsutviklingen. De oppfordrer også kandidater med mangfoldsbakgrunn og erfaringskompetanse til å søke.

Utover at det forutsettes et oppriktig engasjement for antirasisme, må også den nye daglige lederen inneha følgende kvalifikasjoner:

Relevant høyere utdanning

Relevant ledererfaring med dokumenterbare resultater

Organisasjonsforståelse og erfaring fra organisasjonsutvikling

Kunnskap om det antirasistiske arbeidet

Gode kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig

God politisk forståelse

Erfaring med mediehåndtering

Egenskaper:

Relasjonssterk, tillitsvekkende og trygg i lederrollen

Samarbeidsorientert, engasjert og inspirerende

Strukturert, effektiv og med stor arbeidskapasitet

Evne til å analysere og formidle informasjon på en effektiv og tillitvekkende måte

Steen jobbet åtte år i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) før han begynte som kommunikasjonsrådgiver i Antirasistisk Senter (ARS) i 2010.

Da den tidligere lederen Kari Helene Partapuoli trakk seg i 2013, rykket Steen opp og ble selv leder. Men etter åtte lange år trakk han seg brått. Det er ikke oppgitt noen grunn til at han takket av, men Linda Tinuke Strandmyr ble hasteinnsatt som fungerende daglig leder.

– Det har vært et privilegium å få spille en så sentral rolle i en så viktig samfunnsinstitusjon i så mange år, sier Steen i sine avskjedsord.

Han får skryt av styret

– Styret takker Rune for innsatsen og for at han har vært en markant leder av Antirasistisk Senter i alle disse årene. Han har satt Senteret på kartet med sterk faglighet og kommer til å spille en viktig rolle fremover i kampen mot rasisme. Vi ønsker han lykke til videre, sier styreleder Manuela Ramin-Osmundsen.

Det opplyses ikke hva lønnen er, men siden man bestemmer arbeidstiden selv, kan stillingen være midt i blinken om en skriver bøker, slik som Berglund Steen.

