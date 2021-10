annonse

annonse

Biden-administrasjonene vurderer å tilby inntil 450.000 USD (omlag 4 millioner kr) til hvert familimedlem som ble gjenstand for separasjon under en policy bestemt av Donald Trump i 2018. Det er Wall Street Journal som rapporterer dette.

Det er flere departementer som nå behandler søksmål sendt på vegne av foreldre som kom fra Mexico over grensen til USA og som ble skilt fra hverandre. De hevder at det forårsaket psykiske belastninger og lidelser.

Det er identifisert ca. 5500 barn som ble skilt fra sine foreldre. I hovedsak kom en forelder og ett barn sammen, de vil da kunne ha krav på opp mot 1 million dollar i erstatning. Søksmålene er på inntil 3,4 millioner dollar. Til nå er 940 søksmål innlevert. Den totale kostnaden for amerikanske skattebetalere kan beløpe seg til over én milliard dollar.

Trump iverksatte en «nulltoleranse-politikk» i mai 2018 hvor man pågrep alle som krysset grensen, men hevet ordningen i slutten av juni samme år etter massiv kritikk.

Biden-administrasjonen vil også gi opphold i USA til de som ble skilt samt deres foreldre.

Nyheten om tilbudet som vurderes av Joe Bidens administrasjon møter sterke reaksjoner i USA. Det pekes på at størrelsen på erstatningen overgår det noen av familiene etter ofrene etter 9/11 har fått. Også republikanske politikere er sterkt kritiske.

– Biden-administrasjonens lovnader om statsborgerskap og velferdsytelser har allerede forårsaket den verste krisen på grensen noensinne – en massiv pengegave vil gjøre det enda verre, sa senator Tom Cotton.

Kongressmann Dan Crenshaw, en tidligere Navy Seal, kommenterer til Fox News at erstatningen overgår de 400.000 dollar som en nærmeste pårørende etter noen som har falt i strid for USA.

– Nok en måte president Biden setter USA sist, tvitret republikanernes leder i Kongressen, Kevin McCarthy med referanse til Trumps slagord om «America First».

Yet another way President Biden is putting America last:

Lawyers in his own administration admit payouts to illegal immigrants could be more than the families of the fallen from 9/11 received.

Disgraceful.

— Kevin McCarthy (@GOPLeader) October 29, 2021