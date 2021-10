annonse

annonse

Snart har vi svenske tilstander i Norge.

En ung mann ble skutt på Stovner i Oslo rett utenfor Stovner sentrum på en parkeringsplass. Mannen ble sendt til sykehuset etter en alvorlig skade i mageregionen. Politiet ble varslet om hendelsen mandag kveld, og sendte ut store ressurser for å finne gjerningspersonen. Et stort område er sperret av og lokalbefolkningen melder om bekymring for utviklingen. De siste to månedene har åtte personer blitt skutt i hovedstaden.

Svenske tilstander

annonse

Politiet i Oslo har uttalt de er bekymret for utviklingen, men at de ikke ser sammenheng mellom skyteepisodene. Et par ting er likevel like; ofrene er alle unge menn og skyteepisodene skjer i Oslo. Stort sett fra belastede steder i Oslo. I den siste skyteepisoden kan ikke politiet gå ut med hvorvidt det er en eller flere gjerningsmenn.

Utviklingen i Oslo den siste tiden minner dessverre om tilstanden i svenskene var i for få år siden. Den gang ble gjengkriminalitet avfeid som ungdomsopprør eller bare gateproblem. Svenskene gjorde en gedigen feil ved å ikke ta tak, og resultatet i dag er fryktkultur, mektige gjengmedlemmer og kontroll over hele områder. Sverige forsto aldri årsakene, og de fatale resultatene er dessverre på mange måter irreversible.

Nylig ble den 19 år gamle rapperen Einár skutt ti ganger og drept i noe som trolig var et gjengrelatert oppgjør. Han var sammen med to andre da han ble henrettet i offentlig rom. Også de to han gikk med da drapet skjedde ble skutt etter dagen før. I slike gjengkriminalitet er det svært vanskelig å få vitner til å snakke da de er redde for represalier. Taktisk sett blir drapene bestilt gjennom yngre kriminelle fordi de under 18 år i Sverige slipper unna med på grunn av en lav strafferamme dersom de blir tatt. Rivaliserende gjenger bestiller drap på hverandre i Sverige, og det er ingen grunn til å tro at dette er annerledes i Norge.

annonse

Dette er et tegn på et samfunn i full oppløsning, uten mulighet for å bygge opp tryggheten i hvert fall i nær fremtid. Det må vi for all del forsøke å unngå med alle midler vi har tilgjengelig i Norge. Da er det ikke mye plass for stempling av de såkalte «varslerne», som kun forsøke å vise et bilde av Norge i fremtiden.

«Ungdom på Mortensrud føler seg ikke sett og hørt. De føler seg ikke som en del av Norge. Og det er skummelt,» sa filmskaper og aktivist Adel Khan Farooq etter et drap på Mortensrud i oktober. Han mente situasjonen var kraftig forverret fra da han selv vokste opp.

Sverige var ute noen år før oss. De har hatt høyere innvandring og enda mer segregering og en offentlighet med enda mer berøringsangst. Når du samler innvandrere fra fremmede, ofte klankulturer i områder nesten uten etniske nordmenn, vil det utvikle seg noe annet enn norsk kultur og normer. I tillegg bærer man kanskje på traumer, man har opplevd vold i oppdragelsen osv. Det er ingen grunn til at ikke Norge beveger seg i svensk retning i så måte.

Det oppstår utenforskap, lav inntekt gjør kriminalitet fristende. I tillegg blir man fortalt at majoritetsbefolkningen er rasistisk og ikke gir deg en legitim sjanse uansett. Om det stemmer eller ikke, kan det lett bli en selvoppfyllende profeti. Man utvikler motsetningsforhold til politi og norske myndigheter og lever i en boble av vold og machokultur sentrert rundt kriminalitet, penger og gjenger, noen ganger ispedd islam.

De norske institusjonene er på bakbeina. Noe drastisk må skje med tilnærmingen heretter. Dette kommer ikke til ordne seg med mindre justeringer. Politiet må få et kraftfullt mandat, og et krav på seg, til å gjenvinne respekten og kontrollen over gata.

Norge beveger seg mot svenske tilstander, og det går fort.

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474