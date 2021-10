annonse

Jan Åge Fjørtoft tror ikke Ole Gunnar Solskjær har mye tid igjen som United-trener om han ikke leverer de neste kampene. I kveld er det skjebnekamp borte mot Tottenham.

Den siste uken har vært tøff for Manchester Uniteds manager Ole Gunnar Solskjær etter laget hans trynet i kampen mot erkerival Liverpool og tapte 5-0 hjemme på Old Trafford.

Solskjær har fått kritikk for taktikken han la opp til mot Liverpool, og flere eksperter hevder at han ikke er på nivå med Liverpools manager Jürgen Klopp eller Manchester Citys Pep Guardiola. En av Solksjærs tidligere lagkamerater, Gary Neville, tror imidlertid at Solskjær får fortsette ut sesongen.

Ikke optimist

Før lørdagens viktige kamp mot Tottenham ble Jan Åge Fjørtoft intervjuet av ESPN angående Solskjær. Han tror nordmøringen lever på lånt tid og at det ikke er lenge igjen før han får sparken om United ikke begynner å vinne.

annonse

– Jeg har sagt hele veien at Ole Gunnar Solskjær har vært for Glazers og Manchester United den perfekte mannen fordi han er en kompetent mann. Men Solskjær vil få sparken hvis disse resultatene fortsetter. Jeg er ikke så optimistisk at han vil overleve lenge. Når du taper 5-0 mot Liverpool er det begynnelsen på slutten.

– Dette har vært en gigantisk nyhet i fotballverden. Han har vært under enormt press, noe som er riktig når man er manager for Manchester United, et av de største merkevarenavnene i fotball. Hvis du går inn denne sesongen med nye spillere som Ronaldo, Varane og Sancho, og ikke ser ut til å ha forbedret laget, så vil du eventuelt få sparken, sa Fjørtoft.

Fjørtoft svarte også på spørsmål om da han spilte for Swindon og ble slått til i ansiktet av Roy Keane. Se intervju et her.

Manchester United møter Tottenham borte i kveld 18.30.

