Det er et blandet bilde som tegner seg på G20-toppmøtet i Roma.

De mektigste statene vil trolig vedta en uttalelse om mer fokus på klimamål. Samtidig vil flere ledere vil presse frem økt oljeproduksjon for å senke energiprisene.

Særlig USAs president Joe Biden og Frankrikes president Emmanuel Macron vil kreve en løsning på de høye energiprisene. De to er bekymret for at energikrisen sette en stopper for den økonomiske oppturen etter pandemien.

En amerikansk embetsmann har slått fast overfor nyhetsbyrået Reuters at Biden særlig vil vende seg mot olje- og gassproduserende land som Russland og Saudi-Arabia, for å legge en demper på de høye prisene.

Prisen på gass i Europa har nemlig seksdoblet seg i løpet av det siste året.

Reuters har dessuten sett et utkast til en felles uttalelse fra lederne fra de 20 mektige statene. Det fremgår av denne at de vil øke fokuset på å nå målet i Parisavtalen om å bremse den globale oppvarmingen til to grader.

Uttalelsen skal bekrefte at landene sikter på netto nullutslipp av klimagasser innen 2050. Dette til tross for at mange av verdens største utslippsland fortsatt ikke har sluttet seg til dette målet.

I tillegg har G20-landene ikke overraskende blitt enige om å slutte seg til OECD-avtalen om et minstenivå på global selskapsskatt på 15 prosent fra og med 2023. Det bekrefter New York Times..

