Trenger Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk bedre PR-rådgivere?

Det går liksom ikke en dag uten at de får overskrifter og det som oftest av den negative sorten.

Noen ganger kan man undre på om det er ledd i en strategi. At de vil ha det slik. I alle fall setter de seg i situasjoner der de kan hakke på andre fordi de føler seg krenket. Den metoden fungerer noen få ganger. Men så blir det nok.

Det er som oftest de samme hver gang slik som Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk. Uansett hva det skulle være klarer de å få inn islamofobi og muslimhets. Der muslimer er evig ofre og alle er ute etter dem, de er forfulgte og utsatt.

FrP vil ikke ha bønnerop i Drammen, det ble selvfølgelig en stor sak. MDG-politiker i Oslo, Shoaib Sultan hevdet at FrPs protester mot bønnerop kokte opp til et islamofobisk og rasistisk gjørmebad. Sultan har tidligere vært leder av Islamsk Råd Norge og har også jobbet i Antirasistisk senter. Han skrev et innlegg i Dagbladet sammen med Senaid Kobilica, leder for Muslimsk Dialognettverk (MDN). De to påstår at FrP er hyklere som ikke vil ha bønnerop:

– Ikke at det er noe nytt, partiet har flere ganger tilkjennegjort dette noe hyklerske standpunktet. Men i et samfunn med flere høyreekstreme terrorangrep og yrende hat mot muslimer, er det merkelig at ikke sentrale politikere er mer gjennomtenkte før de går ut med den typen utspill.

De kom også med en advarsel om hva som kommer til å skje i kommentarfelt og på sosiale medier, det vil koke opp til et islamofobisk og rasistisk gjørmebad. Så kan Frp toe sine hender, skriver de og sier at da kan FrP hevde seg forsøkt kneblet hvis noen skulle bruke sin ytringsfrihet til å kritisere dem.

Styremedlem i Muslimsk Dialognettverk, Basim Ghozlan vil melde Norge til FN for mistenkeliggjøring av muslimer. Et nytt lovforslag vil nekte trossamfunn statsstøtte hvis de mottar penger fra autoritære regimer. Land som forbyr trosfrihet.

– Forslaget til forskrift mener vi er skreddersydd for å ramme nettopp muslimske trossamfunn, sier Ghozlan til Vårt Land, og mener at det er mistenkeliggjøring av muslimer. Han erkjenner at de er kun muslimer som ikke respekterer trosfrihet. Så sett er han ærlig.

Selv skriver Muslimsk Dialognettverk på hjemmesiden at de skal være en nasjonal arena for kunnskapsbasert dialog og samarbeid med andre livssynsorganisasjoner, offentlige myndigheter og det øvrige samfunnet.

Men styremedlem Ghozlan hevder derimot at forslaget er et eksempel på at islamofobi bygger konstruksjoner rundt muslimer som brukes til å rettferdiggjøre statsstøttet diskriminering og fiendtlighet mot muslimer.

Muslimsk Dialognettverk har kontaktet FNs spesialrapportør for tros- og livssynsfrihet om saken.

Basim Ghozlan er forstander i Rabita-moskeen og ansvarlig for Den Islamske Informasjonsforeningens nettsted, islam.no. Han er gift med konvertitt Lena Larsen, hun har tidligere vært leder i Islamsk råd. Nå er hun prosjektleder på Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo.

Den nye regjeringen vil at trossamfunnene som mottar offentlig støtte skal ha et demokratisk valgt styre og minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn. Det vil ikke Islamsk Råd, de mener at et slikt krav er uheldig. Selv om de forstår intensjonen, så vil de ikke at norsk lov skal blande seg inn i deres livssyn.

– Dette kan føre til at moskeene blir tvunget til noe de nødvendigvis ikke har kontroll over, sier Mustafa Mahmood i Islamsk Råd til NRK.

Mahmood hevder at det er vanskelig for enkelte moskeer å rekruttere kvinner til styrene, men uten at han begrunner det. Men de ønsker likevel et samarbeid med regjeringen om dette. Så lenge det er penger å hente.

