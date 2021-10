annonse

Det hevder rådgiver i Minotenk, Lisa Esohel Knudsen.

Minotenk er en tenketank ledet av konvertitten Linda Noor. Den ble etablert i 2010 av venstrepolitiker Abid Raja, og får 4 millioner kroner i statsstøtte.

Knudsen har studert sosiologi og sammenliknende politikk. Hun mener det fortsatt er mange som ikke forstår nøkkelbegrepene i rasismekampen, og at mye av debatten preges av motstand.

–⁠ Vi prøver ikke å kneble ytringsfriheten, vi vil bare løfte sakene som er viktige for oss. Jeg bruker mye tid på å forsvare antirasisme, det er litt rart, jeg vil heller bruke tid på å faktisk gjøre antirasistisk arbeid, sier Lisa Esohel Knudsen til Universitas.

Rådgiveren sier at nordmenn ikke oppfatter rasisme som et systematisk og strukturelt problem, og heller tenker at rasisme kun begås av kjipe individer.

–⁠ Mange tenker at «jeg er jo ikke rasist, så da er det eneste jeg trenger å gjøre å ikke være rasist».

Knudsen føler at man ikke ser på seg selv som en del av problemet. Hun forteller at aktiv antirasisme handler om bevisstheten rundt hva rasisme er, men også refleksjon rundt ens egen bakgrunn. Rådgiveren sier at nordmenn må spørre hvordan oppveksten har påvirket hvordan man tenker og handler.

–⁠ Hva har det gjort med meg at alle jeg så på tv var hvite, og at det ble skrevet mer negativt enn positivt om svarte mennesker i mediene? Rasisme er både synlig og usynlig og har på mange måter blitt så normalisert at vi ikke alltid skjønner når vi er med på å reprodusere det, sier hun, og legger til:

–⁠ Rasisme er noe som i all hovedsak er med på å tråkke på noens menneskeverd. Det sier at noen er mer verdt enn andre, det er helt klart at en slik forståelse vil gå utover den psykiske helsen, hvordan man ser på seg selv, men også hvordan andre ser på en og oppfører seg mot en.

Ny bok fra Minotenk

De har skrevet en «Håndbok mot rasisme». Den skal gis bort og er utarbeidet med tanke på undervisningsformål, slik at skolebarn blir oppgradert til den nyeste versjonen av antirasisme. Lisa Esohel Knudsen har skrevet kapittelet «Norges rasistiske historie».

Rådgiver Knudsen holder foredrag om rasisme på skoler, og forteller barn at Norge har en mørk historie med rasisme og diskriminering. Det norske samfunnet har blitt formet av de samme historiske prosessene som la grunnlaget for kolonialismen, nazismen og nasjonalistiske overgrep.

– Rasisme er et strukturelt fenomen som systematisk jobber for å opprettholde en rekke privilegier for hvite. En gjennomgående norm om hvithet – at hvite er siviliserte, sofistikerte og dannede, mens rasifiserte representerer det motsatte, skriver rådgiver Knudsen i Dagbladet.

«Håndbok mot rasisme« forteller at hvite privilegier betyr ikke å være rik, men at de hvite får fordeler og har det lettere på grunn av sin hudfarge. Lys hud regnes som det normale eller vanlige, og er det som alt annet måles mot. Den setter mennesker med en viss hudfarge opp mot og hevet over andre, og kan føre til rasisme, ekskludering og diskriminering. Hvithet er ofte noe hvite ikke tenker over selv, og blir heller ikke bevisst hvordan det kan være for andre grupper.

