De jobber for offentlig eide kraftselskaper, men tjener mange ganger det statsministeren får.

Strømprisene går i været og vanlige folk sliter med å betale regningene. Men høy pris gir gode resultater for de som selger strøm. Toppsjefene håver inn, viser en oversikt Klassekampen har laget.

Øverst troner Statkraftsjef Christian Rynning-Tønnesen. Han fikk jobben i 2010 til en lønn på 4 millioner. Nå har den steget til 5,6 millioner i 2020. Men i tillegg fikk han bonus på 1 million, naturalytelser på 214.000 og avsatt til pensjon 2,2 millioner. Det blir rett under 10 millioner tilsammen.

Statkraft ligger under Næringsdepartementet, der ministeren tjener 1,4 millioner.

Men Rynning-Tønnesen mener ex-politiker fra Høyre Thorhild Widvey, som nå er styreleder i Statkraft. Ikke vil hun fryse lønnen hans heller.

– Eg ser ikkje ein policy for at me skal frysa lønna hans. Me følger det som staten set som retningsliner for lønn og andre ytingar til konsernleiinga i statlege selskap. Me har lege i den nedste delen av kva me kan betala ut av bonus når det gjeld prosent av lønn, sier hun til Klassekampen.

Styrelederen avviser at bonus er knyttet til overskudd og strømpris.

Statkraftsjefen er i særklasse, men også i andre offentlig eide selskaper tjener de godt.

I Hafslund, Lyse, BKK og Agder Energi fikk toppsjefene fra 2,9 til 4,6 millionar kroner i lønn i 2020.

