Manchester United var avhengige av å slå tilbake etter 0-5-tapet mot Liverpool sist. Cristiano Ronaldo herjet i den knusende 3-0-seieren over Tottenham.

Målet til portugiseren kom etter 39 minutter og var av det meget vakre slaget. Bruno Fernandes la en perfekt ball over forsvaret til Tottenham, og på enden ventet Ronaldo.

Han banket ballen lekkert i mål på helvolley. Etter hvilen assisterte han Edinson Cavani som var iskald alene med keeper Hugo Lloris.

Like før slutt kom Marcus Rashford alene med keeper. Innbytteren fikk ball fra Nemanja Matic og plasserte ballen lekkert i lengste hjørne. Da valgte også store deler av hjemmefansen å forlate oppgjøret.

Den knusende 3-0-seieren gir Ole Gunnar Solskjær pusterom rundt snakket om hans avgang som United-trener etter en haug svake resultater den siste perioden.

Er nummer fem

Solskjær gjorde flere bytter til oppgjøret der han stilte med både Harry Maguire, Victor Lindelöf og Raphaël Varane som midtstoppere. Ronaldo og Cavani spilte begge på topp for de røde djevlene, som så ut til å fungere for et United-lag som spilte en god kamp i hovedstaden.

United har nå 17 poeng og ligger på en foreløpig 5.-plass, åtte poeng bak serieleder Chelsea. Spurs gikk på sitt femte tap for sesongen og har 15 poeng. Dermed vil presset øke på trener Nuno Espírito Santo, som så meget betenkt ut på tampen av oppgjøret.

Solskjær og hans United har to tøffe motstandere i uken som kommer. Atalanta står på motsatt banehalvdel i Champions League tirsdag, før de tar imot byrival Manchester City til tidligkamp i Premier League på Old Trafford lørdag klokken 13.30.

Praktscoring

Lagene spilte jevnt de første 20 minuttene, men etter 23 minutter fikk Son Heung-min en kjempesjanse til å sende Spurs i føringen, men avslutningen fra skrått hold gikk like over.

Like etter fikk Cristian Romero et mål annullert for offside. Tottenham var det beste laget i den første omgangen, men det var likevel gjestene som skulle få det første tellende målet.

Ronaldo hadde vært relativt anonym den første halvtimen, men etter 39 minutter leverte han en praktscoring med sin volleyscoring. Målet var portugiserens første i ligaen siden han scoret i 2-1-seieren over West Ham 19. september.

Spisskombinasjon

Etter pause kom United ut med mye energi, og etter 48 minutter sendte Ronaldo av gårde en kanon som passerte Hugo Lloris i Tottenham-buret, men målet ble annullert for offside.

Tottenham presset mer på etter den annullerte scoringen, men United-forsvaret hadde tilsynelatende kontroll på en svak Harry Kane. Den målfarlige spissen har hatt en trå sesong hittil, og fikk det heller ikke til å stemme foran mål mot United.

Etter en drøy time vartet Ronaldo på ny opp med en flott involvering. Han fant lørdagens spisskollega Cavani med en flott stikker, og målsniken var sikker alene med Lloris og satte inn 2-0.

Helt på tampen fastsatte Rashford sluttresultatet til 3-0.

