Det uro i kapitalmarkedet, det vil ramme Oljefondet og verdien kan falle i lang tid.

I dag er Oljefondet verdt 11.600 milliarder kroner.

– Det er mye risiko i kapitalmarkedet. Inflasjonen stiger, og renten går opp. Dette er negativt for både renter og aksjer. Jeg tror vi kan få turbulente tider fremover. Da vil verdien på fondet gå nedover. Dette kan også vare ganske lenge, sier oljefond-sjef Nicolai Tangen til E24, og legger til at dette er et spill:

– Jeg tror ikke det er noe å gjøre med det. Dette må vi bare forholde oss til. Som porteføljeforvalter innordner man seg etter hvordan verden er. Vi må ri ut bølgen.

Han sier videre at det som imponerer han med nordmenn er forståelsen for at ting går opp og ned. Dette går langt tilbake i vår historie. Vi har vært involvert i mange sykliske markeder.

– Slik er aksjemarkedet også. Vi er tolerante mot svingninger.

