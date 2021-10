annonse

Det er manglende gjennomslag for EØS-kampen i Hurdalsplattformen som er årsaken, skriver varaordføreren i Moss Tor Petter Ekroll på Facebook fredag kveld.

Ekroll (58) er tidligere jagerflyger og har jobbet mange år i Forsvaret. Han har vært varordfører i Moss siden 2019, fra 2017-21 var han vara for Sp til Stortinget. Nå er det slutt på medlemskapet i Vedums regjeringsparti

– Etter 6 år som medlem i Senterpartiet meldte jeg meg ut i dag 29 oktober 2021. Jeg meldte meg ut fordi det ble ganske så klart for meg at jeg ikke lengre kan støtte og arbeide for et parti som har vist meg gjennom valgkampen og regjeringsplattformen at de verken ønsker, har vilje eller evne til å utfordre EØS avtalen.

– Ligger fast

Hurdalsplattformen har følgende ordlyd og EØS-avtalen.

– EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til Europa. Regjeringen skal jobbe mer aktivt for å fremme norske interesser innenfor rammene av avtalen, og handlingsrommet i EØS-avtalen skal tas i bruk med særlig vekt på å sikre nasjonal kontroll på områder som norsk arbeidsliv, energi og jernbane, heter det.

Om arbeidsrett står det at man skal «utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen». Mens man skal starte en «utredning» for å vurdere «erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år», herunder utrede «erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU».

Dette er ikke nok, mener Ekroll og svarer lengre ned i sin egen tråd:

– SP fikk de samme rammene for en utredning som de hadde for 16 år siden. Hadde de bare kjempet for en utredning med alternativer til EØS, så hadde det vært en bitte liten «seier» , men de var ikke i stand til å fremforhandle et snev av en endret politisk kurs som vi har hatt de siste 30 årene… Støre har vært bevisst sin strategi.

Fortsetter som varaordfører

I tråden stilles det spørsmål til Ekroll om han fortsetter som varaordfører.

– Jepp, svarer forsvarsveteranen kontant.

Vil angivelig melde Norge ut av EØS

I Senterpartiets politiske program for 2021-25 står følgende:

Senterpartiet vil erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre norske interesser. Senterpartiet mener folk selv skal påvirke avgjørelsen om Norge skal være medlem av EU eller i inngripende avtaler som EØS gjennom folkeavstemning. Så lenge Norge er en del av EØS vil Senterpartiet utnytte de mulighetene avtalen gir for å ivareta norske interesser. Senterpartiet mener at Norge må gå imot avståelse av suverenitet til EU gjennom EØS-avtalen.

Senterpartiet vil melde Norge ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll. Muligheten for å videreføre et samarbeid med Schengen-landene om kriminalitetsbekjempelse må utredes.

