annonse

annonse

COP26 er et selsomt skuespill som nå bryter løs i Glasgow.

Der FNs propagandaapparat leser opp fullstendig urealistiske «worst case» scenarier fra det sørgelige policydokumentet, mens man med gravalvorlig respekt lytter til Greta Thunbergs nye banebrytende klimaforskning slik at ikke verden skal bukke under før jul.

Klimahysteriet har fått overtaket på mange av de vestlige landenes ledere. Det er imidlertid interessant å merke seg at Kina, India og Russland ikke stiller med sine statsledere. Dette til avlatinnkrevernes store og dårlig skjulte fortvilelse. Men disse folkerike landene sender vel noen representanter som vil jatte med på uforpliktende løfter. Når de har fått nok av tullpratet på konferansen, drar de hjem og prøver å holde den reelle verden i gang videre med mer pålitelig energi enn væravhengige fuglekverner.

annonse

Vestens storposører er derimot på hugget. Disse er i full gang med å overby hverandre – selvsagt uten å presisere hvor inndekningen skal komme fra. Relativt til landets størrelse vil nok Norge kaste ut enda mer gode penger etter tidligere dårlige, for å stå fram som den store verdensfrelser også denne gang. Utlagt: Slå rundt seg med milliarder og selvskadingsøvelser som får en middels norsk pensjonist til å gråte over brødskorpene på det iskalde rommet sitt. Som kjent er Barth Eide allerede i gang med å overtale Indonesia til å ta i mot 1 milliard dollar for å la være å bruke jungelen sin. Noen som husker hvordan det gikk etter en tilsvarende øvelse i Brasil?

Les også: Putin dropper klimatoppmøtet i Glasgow: Støre ser likevel tegn til at Russland er på glid i klimasaken

Siden forrige superviktige klimakirkemøte har politikerne fått den største klimaskurken til å kutte 100 % av sine global-oppvarmings-forårsakende «utslipp». Hvordan har de gjort det? Jo, i 2014 het det at sola forårsaker innpå halvparten av all global oppvarming etter 1950. I 2021-rapporten heter det at sola ikke har forårsaket noen målbare klimaendringer siden førindustriell tid. Alt skal nå være vår skyld. Både vinter og vår, sommer og høst.

annonse

Det Barthen og hans troende byråkrater også utelater, er at de siste fem årene har global temperatur blitt kjøligere. Det vil de ikke innrømme, men i IPCC-dokumentene er det klart forutsagt i forrige hovedrapport:

«For de neste par tiårene vil naturlige variasjoner være viktigere enn de menneskeskapte klimaendringene for å forklare endringer i temperaturen og andre meteorologiske parametre».

Dette var den norske tekstversjon fra 2018, i en rapport fra statens institutt for klimapolitikk – Cicero. Legg merke til at de ikke får seg til å nevne sola, det heter bare naturlige variasjoner. I år har de «glemt» hele greia.

Hovedformålet med konferansen er å redusere CO2-utslippene i verden. De fleste klimaposørene benytter fly – gjerne privatfly – for å ankomme møtet.

I tillegg fårde 120 statsoverhodene ved konferansen standsmessig transport fra Gleneagles Hotel til Glasgow (en avstand på ca. 75 km). Den engelske regjeringen har stilt en mengde Jaguar Land Rover I-PACE SUV-biler til rådighet. Disse trenger å lades, men det er dessverre for dårlig strømtilførsel til hotellet. Derfor må man benytte diesel-generatorer for å få en tilfredsstillende løsning. Dette er klimascientologi i praksis.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474