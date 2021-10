annonse

USA og Kina er de to verstingene blant verdens land når det kommer til utslipp av klimagasser.

Nå har imidlertid Kina mer enn dobbelt så høye utslipp som USA.

Ser man på det fra et historisk perspektiv er det USA som har sluppet ut mest klimagasser i atmosfæren, men dette vil endre seg, og det i rasende fart.

I 2019 hadde Kina et CO2-utslipp som var tilnærmet 2,5 ganger høyere enn USAs totale utslipp samme år. Kinas 2019-utslipp utgjorde mer enn det samlede CO2-utslippet til samtlige utviklingsland i verden samme år. Dette fremgår av en analyse utført av Rhodium Group.

Kina gikk forbi amerikanerne i samlet årlig klimautslipp tilbake i 2006.

USA får skylden

Men det er likevel USA som får mest kritikk for utslipp av klimagasser i atmosfæren, fordi man har hatt et større fotavtrykk lenger enn Kina. Den britiske organisasjonen Carbon Brief har analysert og regnet seg frem til at Kina har sluppet ut 280 milliarder tonn CO2-ekvivalenter siden 1850. USA har på sin side sluppet ut 509 milliarder tonn.

«Det totale, kumulative utslippet mellom 1850 og 2021 utgjør 86 prosent av karbonbudsjettet hvis vi skal ha en 50 prosent sjanse for å holde oss under 1,5 grader, eller 89 prosent hvis vi skal ha en to tredjedels sjanse,» heter det i rapporten til Carbon Brief.

Det ligger nå an til at Kina vil hale inn på USA.

Ifølge Rhodium Group ligger de årlige utslippene per innbygger i Kina på 10,1 tonn. Landet har passert Norge i utslipp per innbygger.

